До такого флешмобу долучився й актор Євген Лісничий, якого можете знати завдяки головній ролі у серіалі "Голова" на Новому каналі, а в новому амплуа побачте вже цієї осені у комедії "Сім’я по неділях", пише Show24.

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В житті актора є дві найрідніші людини, яким він дуже вдячний – це мама та бабуся. Ці жінки залишили Євгену чимало приємних спогадів з дитинства, якими він охоче ділиться.

Є дні, які не одразу закарбовуються в пам'яті, але потім згадуються як найтепліші. Для мене це подорожі з мамою Італією, похід по гриби в селі та просто дні, коли ми разом готуємо вечерю. Ну, як разом – мама готує, а я втикаю поряд,

– з усмішкою розповідає Лісничий спеціально для 24 Каналу.

Євген Лісничий з мамою / Фото надане 24 Каналу

Не міг Лісничий опустити ще однієї важливої деталі – його мама дуже смачно готує. Він переконаний, що їй вдається створити страви, які є смачнішими за ресторанні.

"Для мене це справді так. Дуже круто в неї виходять страви італійської кухні. Тепер я дуже прискіпливий саме щодо неї. Можна навіть сказати – розбалуваний. У дорослому житті це справжній кайф: приїхати до мами, нічого не робити, просто їсти, спати й бути поруч", – відверто зізнався знаменитість.

Євген Лісничий з мамою / Фото надане 24 Каналу

Актор каже, що окрім матусі дуже завдячує також ще одній рідній жінці.

Мама – одна з тих двох людей, які завжди мене любили й вірили в мене. Навіть коли я сам у собі сумнівався. Але є ще бабуся! Їй я завдячую не менше. Це величезне щастя – мати поруч людей, які вірять в тебе все життя, сильно люблять і знають тебе іноді краще, ніж ти сам. Такі прості й неоціненні речі треба берегти,

– підсумував зірка серіалу "Голова".

Євген Лісничий з бабусею / Фото надане 24 Каналу

До слова, у Катерини Павленко – солістки гурту Go_A, склались не надто теплі стосунки з матір'ю. Співачка переконана, що все це сталось через дитячі образи.