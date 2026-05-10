Сложно описать словами, – победительница "Холостяка" растрогала словами о маме и материнстве

Каждое второе воскресенье мая в Украине празднуют День матери. Победительница "Холостяка-13" Инна Белень в этом году впервые отмечает этот праздник в новом статусе.

По случаю Дня матери Инна Белень эксклюзивно для 24 Канала поделилась теплыми словами о своей маме. И вспомнила, как сейчас вспоминает о своем детстве.

Инна Белень вспомнила, что в детстве ее мама постоянно настаивала на развитии. Девочка не понимала, зачем ей музыкальная школа, иностранные языки. Она считала, что всему этому можно научиться со временем. Сейчас же Инна благодарна маме за то, что вышла во взрослую жизнь с этими знаниями.

Победительница "Холостяка" призналась, что с возрастом все больше начинает замечать в себе мамины черты характера. Больше всего – это умение собираться в стрессовых ситуациях.

Еще – многозадачность и очень сильные организаторские способности: мама всегда умела держать все под контролем, и, кажется, это передалось и мне. А из забавного – постоянно делать чай, забывать о нем, а потом находить уже холодным. Здесь я точно мамина дочь,

– с улыбкой рассказала Инна Белень.



Инна Белень с мамой / Фото из архива Инны Белень

Девушка поблагодарила маму за ее любовь, терпение и все бессонные ночи. За воспитание и поддержку в те моменты, когда это наиболее важно. Но больше всего Инна благодарна за детство.

"Я вспоминаю его с огромным теплом и любовью, и сейчас понимаю, насколько это важно для ребенка – иметь счастливые, светлые воспоминания о своем доме и своей семье. Мое детство было именно таким", – поделилась Белень.

Победительница "Холостяка" и сама будет праздновать День матери, ведь недавно родила дочь. И хотя ее восприятие этой даты не изменилось, у Инны еще больше осознания, сколько труда стоит за званием мамы.

Я мама всего 12 дней, но это уже что-то настолько большое и особенное, что мне до сих пор сложно описать это словами. Мое отношение к маме не изменилось, потому что оно всегда было наполнено любовью, уважением и благодарностью. Но сейчас я еще больше начинаю осознавать, сколько силы, терпения, заботы и безусловной любви есть в материнстве. И еще больше восхищаюсь ею как мамой,

– призналась Инна.



Инна Белень стала мамой: что известно?

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень родила естественным путем на 41-й неделе беременности. У блогера и ее мужа Ивана родилась дочь – ее назвали Кирой.

Инна рассказала, что девочка похожа на отца. Их выписали из роддома 1 мая. Семья встретила их в украшенной квартире с цветами и подарками. Кадрами и первым опытом блогерша делится на своей странице.