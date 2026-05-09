Накануне праздника артистка в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказала об отношениях с мамой, суровом воспитание в детстве и о том, как материнство меняет ее взгляд на многие вещи.

Гросу призналась, что ее воспитывали довольно строго, и в детстве она не всегда это принимала. Сегодня же артистка смотрит на это иначе и благодарна родителям за дисциплину, ответственность и привычку много работать, которые сформировались с детства. Мама с малых лет говорила ей о важности обучения и постоянного развития, объясняя, что именно знания и опыт помогают достигать целей.

Когда-то я думала, что буду совсем другой мамой – не такой строгой, как мои родители. Но сейчас вижу по себе, что тоже могу быть требовательной. Хотя, конечно, сына, наверное, буду баловать очень сильно. Но что-то мне подсказывает, что и строгость во мне тоже проявится, потому что я очень требовательна и к себе, и к людям вокруг. Думаю, моего ребенка это тоже не обойдет стороной,

– отметила певица.

Алина Гросу с мамой в детстве / Фото пресс-службы артистки

Она добавила, что очень благодарна маме за те семейные ценности, которые она в нее заложила, в частности хорошее отношение к людям и дому. Мама для Алины Гросу – пример настоящей женщины.

Она всегда была таким локомотивом – вдохновляла, поддерживала, подталкивала вперед, что-то советовала. Она очень хозяйственная, очень теплая к гостям, очень человечная. Мама – человек с очень широкой душой, которая почти сразу находит общий язык с людьми, будто вы знакомы уже много лет. Мне кажется, я тоже это от нее переняла.

Также, по словам Алины, мама всегда поддерживала ее творчество и никогда не обесценивала увлечений дочери – даже тогда, когда та только начинала писать собственные песни. "У мамы самой в детстве была мечта играть на фортепиано в сельском клубе, но ей не разрешили учиться, сказав, что это никому не нужно. И, видимо, именно поэтому она дала эту возможность мне", – добавила артистка.

Алина Гросу с бабушкой и мамой / Фото пресс-службы певицы

На вопрос о том, изменилось ли ее отношение к маме после рождения собственного ребенка, Гросу ответила, что резких изменений не почувствовала, но она начала лучше ее понимать.

Сейчас мой сын преимущественно хочет есть, спать и громко об этом сообщать. Но определенные вещи я уже начинаю понимать. И иногда ловлю себя на мысли: "Блин, мама же была права",

– отметила исполнительница.

В частности, это касается воспитания и обучения. В семье Гросу всегда серьезно относились к языкам – английскому, немецкому, румынскому, испанскому. Каждому ребенку давали дополнительные занятия, а младшего брата даже планируют отдать на китайский. В детстве Алине это не всегда нравилось, но сейчас она понимает, зачем это было.

Уже взрослой я поняла, насколько это важно: знать свой язык, знать другие языки, иметь возможность общаться с миром, расширять свои возможности и даже свою профессию переносить за пределы одной страны. Поэтому сейчас я уже сама поддерживаю маму и говорю брату: "Учись, это нужно не маме – это нужно тебе". Думаю, со своим сыном я когда-то буду говорить так же. Потому что так, возможно, сейчас хочется просто поиграть, но когда ты точно скажешь за это спасибо,

– подытожила артистка.

Алина Гросу с мамой и новорожденным сыном / Фото пресс-службы артистки

Что известно о сыне Алины Гросу?

О том, что стала мамой, Алина Гросу сообщила 17 апреля. С 2022 года она проживает в Лос-Анджелесе, однако рожала в Украине.

Певица пока не показывает лицо своего сына и не раскрывает его имя. В комментарии "Сніданку з 1+1" она отмечала, что планирует рассказать, как назвала малыша, после крещения. Также Алина Гросу не разглашает личность своего любимого, который является отцом ребенка. В то же время артистка рассказывала, что мужчина был рядом в начале и в конце родов – в частности во время перерезания пуповины.