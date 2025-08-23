В воскресенье будет отмечаться 34-я годовщина Независимости Украины. Наш народ продолжает бороться за свободу в кровавой войне, которую начала Россия. Мы показываем всему миру свою силу, несокрушимость, веру в победу и будущее.

Звезды рассказали, как проведут День Независимости Украины. Своими планами поделились певец Владимир Дантес, актер Назар Заднепровский и блогер Андрей Черепущак (Галицкая Дива), передает Show 24.

Владимир Дантес

Владимир Дантес признался, что для него всегда было два важнейших праздника – это День Независимости и День Харькова, откуда родом певец. Раньше эти дни были веселыми и беззаботными, но сейчас все по-другому.

А сейчас это дни, когда хочется провести время с семьей, пойти на акцию поддержки военнопленных, просто увидеть военных на улице и сказать им "спасибо", поговорить с ними. Ведь за все время существования Украина постоянно борется за свою независимость. Да, мы независимы, но почему-то всегда должны это доказывать,

– отметил певец.

Дантес отметил, что независимость никогда не дается нам просто, и добавил, что стоит надеяться только на себя. 24 августа у артиста будет первый выходной после съемок шоу "Кто сверху?".

Думаю, я просто буду отдыхать. Возможно, встречусь с друзьями и схожу на акцию, ведь в такой день особенно важно напоминать о наших военнопленных. Очень хочется провести этот день тихо, и не чувствую необходимости куда-то выезжать. Хочется быть дома,

– признался Владимир.

Для справки! Владимир Дантес стал новым ведущим "Кто сверху?", заменив Богдана Шелудяка (Буше).

Певец верит, что наступит время, когда мы сможем громко праздновать День Независимости Украины.

Владимир Дантес / Фото из инстаграма певца

Назар Заднепровский

Для меня этот праздник означает, что Украина состоялась как независимое государство. Украина живет! Раненая, избитая, но она живет назло нашим врагам. Этот праздник на 100% гарантирует, что Украина будет жить по-новому,

– подчеркнул Назар Заднепровский.

24 августа актер будет поздравлять с Днем Независимости Одессу. Вместе с "Дизель Шоу" он будет выступать на праздничных концертах. Кстати, в воскресенье еще и день рождения жены Заднепровского.

Бог подарил мне Ирину и независимость Украины в один день,

– сказал он.

Назар Заднепровский / Фото из инстаграма актера

Андрей Черепущак

Блогер Андрей Черепущак, известный как Галицкая Дева, отметил, что независимость – это прежде всего свобода. Он отметил – самое главное, чтобы Украина была свободной, и добавил, что мы показали всему миру, какими сильными есть.

В этом году в День Независимости я буду участвовать в благотворительной акции по сдаче крови. Всем очень рекомендую становиться донорами и тоже участвовать в таких акциях. Потому что кровь надо сдавать всегда. А тем более, если вы можете кому-то помочь,

– сказал Черепущак.

Андрей Черепущак / Фото из инстаграма блогера