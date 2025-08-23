Укр Рус
Show24 Украинские звезды Акция в поддержку военнопленных и донорство крови: как звезды проведут День Независимости
23 августа, 09:30
3

Акция в поддержку военнопленных и донорство крови: как звезды проведут День Независимости

Мария Примыч
Основні тези
  • Украинские звезды, такие как Владимир Дантес, Назар Заднепровский и Андрей Черепущак, поделились своими планами на празднование Дня Независимости.
  • Они планируют провести время с семьей, участвовать в благотворительных акциях и выступать на праздничных концертах.

В воскресенье будет отмечаться 34-я годовщина Независимости Украины. Наш народ продолжает бороться за свободу в кровавой войне, которую начала Россия. Мы показываем всему миру свою силу, несокрушимость, веру в победу и будущее.

Звезды рассказали, как проведут День Независимости Украины. Своими планами поделились певец Владимир Дантес, актер Назар Заднепровский и блогер Андрей Черепущак (Галицкая Дива), передает Show 24.

Не пропустите Афиша лучших концертов ко Дню Независимости Украины: куда сходить по случаю праздника

Владимир Дантес признался, что для него всегда было два важнейших праздника – это День Независимости и День Харькова, откуда родом певец. Раньше эти дни были веселыми и беззаботными, но сейчас все по-другому.

А сейчас это дни, когда хочется провести время с семьей, пойти на акцию поддержки военнопленных, просто увидеть военных на улице и сказать им "спасибо", поговорить с ними. Ведь за все время существования Украина постоянно борется за свою независимость. Да, мы независимы, но почему-то всегда должны это доказывать, 
– отметил певец.

Дантес отметил, что независимость никогда не дается нам просто, и добавил, что стоит надеяться только на себя. 24 августа у артиста будет первый выходной после съемок шоу "Кто сверху?".

Думаю, я просто буду отдыхать. Возможно, встречусь с друзьями и схожу на акцию, ведь в такой день особенно важно напоминать о наших военнопленных. Очень хочется провести этот день тихо, и не чувствую необходимости куда-то выезжать. Хочется быть дома, 
– признался Владимир.

Для справки! Владимир Дантес стал новым ведущим "Кто сверху?", заменив Богдана Шелудяка (Буше).

Певец верит, что наступит время, когда мы сможем громко праздновать День Независимости Украины.

Владимир Дантес / Фото из инстаграма певца

Для меня этот праздник означает, что Украина состоялась как независимое государство. Украина живет! Раненая, избитая, но она живет назло нашим врагам. Этот праздник на 100% гарантирует, что Украина будет жить по-новому, 
– подчеркнул Назар Заднепровский.

24 августа актер будет поздравлять с Днем Независимости Одессу. Вместе с "Дизель Шоу" он будет выступать на праздничных концертах. Кстати, в воскресенье еще и день рождения жены Заднепровского.

Бог подарил мне Ирину и независимость Украины в один день, 
– сказал он.

Назар Заднепровский / Фото из инстаграма актера

Блогер Андрей Черепущак, известный как Галицкая Дева, отметил, что независимость – это прежде всего свобода. Он отметил – самое главное, чтобы Украина была свободной, и добавил, что мы показали всему миру, какими сильными есть.

В этом году в День Независимости я буду участвовать в благотворительной акции по сдаче крови. Всем очень рекомендую становиться донорами и тоже участвовать в таких акциях. Потому что кровь надо сдавать всегда. А тем более, если вы можете кому-то помочь, 
– сказал Черепущак.

Андрей Черепущак / Фото из инстаграма блогера