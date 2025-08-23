Акція на підтримку військовополонених і донорство крові: як зірки проведуть День Незалежності
- Українські зірки, такі як Володимир Дантес, Назар Задніпровський та Андрій Черепущак, поділилися своїми планами на святкування Дня Незалежності.
- Вони планують провести час з родиною, брати участь у благодійних акціях та виступати на святкових концертах.
У неділю відзначатиметься 34-та річниця Незалежності України. Наш народ продовжує боротися за свободу у кривавій війні, яку розпочала Росія. Ми показуємо всьому світу свою силу, незламність, віру в перемогу та майбутнє.
Зірки розповіли, як проведуть День Незалежності України. Своїми планами поділились співак Володимир Дантес, актор Назар Задніпровський і блогер Андрій Черепущак (Галицька Діва), передає Show 24.
Володимир Дантес
Володимир Дантес зізнався, що для нього завжди було два найважливіших свята – це День Незалежності й День Харкова, звідки родом співак. Раніше ці дні були веселими та безтурботними, але зараз все по-іншому.
А зараз це дні, коли хочеться провести час із родиною, піти на акцію підтримки військовополонених, просто побачити військових на вулиці та сказати їм "дякую", поговорити з ними. Адже за весь час існування Україна постійно виборює свою незалежність. Так, ми незалежні, але чомусь завжди маємо це доводити,
– зазначив співак.
Дантес наголосив, що незалежність ніколи не дається нам просто, і додав, що варто сподіватися лише на себе. 24 серпня в артиста буде перший вихідний після зйомок шоу "Хто зверху?".
Думаю, я просто відпочиватиму. Можливо, зустрінуся з друзями та схожу на акцію, адже в такий день особливо важливо нагадувати про наших військовополонених. Дуже хочеться провести цей день тихо, та й не відчуваю потреби кудись виїжджати. Хочеться бути вдома,
– зізнався Володимир.
Для довідки! Володимир Дантес став новим ведучим "Хто зверху?", замінивши Богдана Шелудяка (Буше).
Співак вірить, що настане час, коли ми зможемо гучно святкувати День Незалежності України.
Назар Задніпровський
Для мене це свято означає, що Україна відбулася як незалежна держава. Україна живе! Поранена, побита, але вона живе на зло нашим ворогам. Це свято на 100% гарантує, що Україна буде жити по-новому,
– наголосив Назар Задніпровський.
24 серпня актор вітатиме з Днем Незалежності Одесу. Разом з "Дизель Шоу" він виступатиме на святкових концертах. До речі, у неділю ще й день народження дружини Задніпровського.
Бог подарував мені Ірину та незалежність України в один день,
– сказав він.
Андрій Черепущак
Блогер Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, зазначив, що незалежність – це перш за все свобода. Він наголосив – найголовніше, щоб Україна була вільною, і додав, що ми показали всьому світу, якими сильними є.
Цього року в День Незалежності я братиму участь у благодійній акції зі здачі крові. Всім дуже рекомендує ставати донорами й теж долучатися до таких акцій. Бо кров треба здавати завжди. А тим паче, якщо ви можете комусь допомогти,
– сказав Черепущак.