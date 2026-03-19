Лине Костенко – 96: песни на стихи писательницы, которые пробирают до мурашек

Сегодня, 19 марта, поэтесса-шестидесятница отмечает 96-й день рождения. Несмотря на свой почтенный возраст, Лина Костенко остается душой украинской литературы и символом женщины, которая может покорить весь мир.

Музыканты довольно часто для своего творчества используют стихи поэтов, чтобы подарить словам на бумаге вторую жизнь. Поэтому в день рождения Лины Костенко 24 Канал вспомнит лучшие песни, которые положены на ее стихи.

Jamala – "Неандертальці"

Исполнительница мечтала записать песню именно на это стихотворение поэтессы. Лина Костенко дала разрешение Джамале на порыв творчества и трек вошел в ее альбом "Подих".

Артем Пивоваров – "Валторна"

Песня вышла в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты". За основу песни "Валторна" было взято стихотворение писательницы "Відмикаю світанок скрипичным ключом".

Ранее Пивоваров рассказывал, что очень волновался за результат, ведь Костенко довольно придирчива к использованию ее творчества.

Отдельное спасибо Лине Костенко и ее команде за то, что доверились мне, позволив положить стихотворение невероятной поэтессы на музыку. Большое количество людей вложило душу и любовь в эту работу. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Валторны", вы почувствуете это, получите удовольствие и будете возвращаться к этой чрезвычайной музыкальной истории снова и снова,

– комментировал певец.

Оксана Муха – "Вечірнє сонце"

Над реализацией этой песни работало несколько человек. Сначала Лина Васильевна дала артистке разрешение, тогда Лилия Кобильник взялась за мелодию, а Дмитрий Кацал занимался аранжировкой. Сама певица говорила, что тогда наконец созрела к смыслам, которые заложены в стихотворении.

Группа "Фиолет" – "Спини мене"

Одноименное стихотворение поэтессы в 2016 году вошло в мини-альбом коллектива, где использовали творчество и других украинских поэтов.

Виталий Козловский – "Небачене побачено"

В 2014 году артист представил упомянутый трек, в котором использовал стихотворение Костенко – "Песенка с вариациями". В 2023 году Виталий перевыпустил песню.

