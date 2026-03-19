5 непопулярных стихотворений Лины Костенко, которые пронизывают до слез

Душе украинской литературы сегодня исполнилось 96 лет. Лина Костенко создала немало произведений, которые люди знают на память. Но во времена Советского Союза поэтесса была вынуждена писать "в ящик", ведь так действовала цензура.

Наверное, все слышали знаменитые стихи "Крила" или "Страшні слова, коли вони мовчать". Но стоит отдать дань уважения и тем строкам, которые, возможно, не получили широкой славы, но точно известны поклонникам Костенко. Сегодня 24 Канал напомнит некоторые строки, которые могут вызвать особые эмоции.

"Життя іде і все без коректур"

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.



Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати.



Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.



Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.



Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.



Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш – то уже навіки.

"Не знаю, чи побачу Вас, чи ні"

Не знаю, чи побачу Вас, чи ні.

А може, власне, і не в тому справа.

А головне, що десь вдалечині

є хтось такий, як невтоленна спрага.



Я не покличу щастя не моє.

Луна луни туди не долітає.

Я думаю про Вас. Я знаю, що Ви є.

Моя душа й від цього вже світає.

***

"Так мовчиш, що заслухатись можна"

Так мовчиш, що заслухатись можна,

потонути в м'якій тишині.

І якби не було тривожно,

то чудесно було б мені.



Я не знаю, чи ти вродливий

і чи ти на світі один.

Ти для мене – як справжнє диво, котре

виникло без причин.



Але в серці – пересторога,

і зривається слово: "Іди".

Пізно стрілися наші дороги,

є на них уже інші сліди.



Вірю в серце твоє і волю,

вірю в правду очей твоїх.

Знаю: ти б не спіткнувся ніколи

об каміння моїх доріг.

***

"Були у мене за дитячих літ"



Були у мене за дитячих літ

такі блакитні очі,

як згадати,

що часто навіть білий світ

мені здававсь голубуватим.



І в тому світі не було

ні тіні чорної,

ні плями, –

лише довір'я, і тепло,

і щедре сонце над полями.



Але ввійшло в дитячі дні

небачене

і неймовірне доти –

червоний колір крові на війні

і чорний колір людської скорботи.



Ввібрали очі відтинки нові.

Зробились очі темні і похмурі.

Вони були,

як хмари грозові,

коли на світі підіймались бурі.

Вони ставали сивими, як дим,

коли пожежі землю шматували

і чорні кулі хлопцям молодим

холодну смерть поспішно роздавали...



Змети,

Майбутнє,

горе і жалі.



Живі живих не будуть убивати.

І цілим поколінням на землі

здаватиметься світ голубуватим.

***

"На світі можна жить без еталонів"

На світі можна жить без еталонів,

по-різному дивитися на світ:

широкими очима,

з-під долоні,

крізь пальці,

у кватирку,

з-за воріт.

Від того світ не зміниться нітрохи.

А все залежить від людських зіниць –

в широких відіб'ється вся епоха,

у звужених – збіговисько дрібниць.

***

В июне прошлого года в сети завирусилось стихотворение Лины Костенко "Очима ти сказав мені: люблю". На видео пользователи декламировали поэзию на жестовом языке. Интересно, что этот тренд привлек внимание к жестовому языку и важности его изучения.