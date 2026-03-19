Наверное, все слышали знаменитые стихи "Крила" или "Страшні слова, коли вони мовчать". Но стоит отдать дань уважения и тем строкам, которые, возможно, не получили широкой славы, но точно известны поклонникам Костенко. Сегодня 24 Канал напомнит некоторые строки, которые могут вызвать особые эмоции.

"Життя іде і все без коректур"

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.



Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати.



Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.



Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.



Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.



Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш – то уже навіки.

"Життя іде і все без коректур"

"Не знаю, чи побачу Вас, чи ні"

Не знаю, чи побачу Вас, чи ні.

А може, власне, і не в тому справа.

А головне, що десь вдалечині

є хтось такий, як невтоленна спрага.



Я не покличу щастя не моє.

Луна луни туди не долітає.

Я думаю про Вас. Я знаю, що Ви є.

Моя душа й від цього вже світає.

***

"Так мовчиш, що заслухатись можна"

Так мовчиш, що заслухатись можна,

потонути в м'якій тишині.

І якби не було тривожно,

то чудесно було б мені.



Я не знаю, чи ти вродливий

і чи ти на світі один.

Ти для мене – як справжнє диво, котре

виникло без причин.



Але в серці – пересторога,

і зривається слово: "Іди".

Пізно стрілися наші дороги,

є на них уже інші сліди.



Вірю в серце твоє і волю,

вірю в правду очей твоїх.

Знаю: ти б не спіткнувся ніколи

об каміння моїх доріг.

***

"Були у мене за дитячих літ"



Були у мене за дитячих літ

такі блакитні очі,

як згадати,

що часто навіть білий світ

мені здававсь голубуватим.



І в тому світі не було

ні тіні чорної,

ні плями, –

лише довір'я, і тепло,

і щедре сонце над полями.



Але ввійшло в дитячі дні

небачене

і неймовірне доти –

червоний колір крові на війні

і чорний колір людської скорботи.



Ввібрали очі відтинки нові.

Зробились очі темні і похмурі.

Вони були,

як хмари грозові,

коли на світі підіймались бурі.

Вони ставали сивими, як дим,

коли пожежі землю шматували

і чорні кулі хлопцям молодим

холодну смерть поспішно роздавали...



Змети,

Майбутнє,

горе і жалі.



Живі живих не будуть убивати.

І цілим поколінням на землі

здаватиметься світ голубуватим.

***

"На світі можна жить без еталонів"

На світі можна жить без еталонів,

по-різному дивитися на світ:

широкими очима,

з-під долоні,

крізь пальці,

у кватирку,

з-за воріт.

Від того світ не зміниться нітрохи.

А все залежить від людських зіниць –

в широких відіб'ється вся епоха,

у звужених – збіговисько дрібниць.

***

В июне прошлого года в сети завирусилось стихотворение Лины Костенко "Очима ти сказав мені: люблю". На видео пользователи декламировали поэзию на жестовом языке. Интересно, что этот тренд привлек внимание к жестовому языку и важности его изучения.