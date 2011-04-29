Кейт Миддлтон с детьми поздравила Уильяма с 43-летием и залюбовала его новым фото
- Принц Уильям отмечает 43-летие, его поздравили Кейт Миддлтон и дети.
- Король Чарльз III и королева Камилла также поздравили его, опубликовав портрет принца.
21 июня наследник британского престола принц Уильям празднует день рождения. Ему исполнилось 43 года.
Королевская семья уже поздравила Уильяма с днем рождения. Пишет Show 24 со ссылкой инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.
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В инстаграме принца и принцессы Уэльских появилось фото, на котором Уильям сидит на траве и играет со щенками. К фотографии добавили поздравления от Кейт Миддлтон и их трех детей: Джорджа, Шарлотты и Луи.
С днем рождения. Любим,
– написала семья.
Король Чарльз III и королева Камилла также поздравили принца Уильяма с днем рождения. Они опубликовали его портрет. Наследник британского престола позирует на природе, одет в голубую рубашку и темно-синие джинсы. Он сложил руки, смотрит вдаль и легонько улыбается.
Краткая биография принца Уильяма
Принц Уильяма родился в семье нынешнего короля Великобритании Чарльза III и его первой жены принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе, произошедшей в Париже 31 августа 1997 года.
29 апреля 2011 года принц Уильяма женился на Кейт Миддлтон. Супруги воспитывают двух сыновей, Джорджа и Луи, и дочь Шарлотту.
В 2022 году, после смерти королевы Елизаветы II, Чарльз III взошел на престол, поэтому Уильям стал наследником.