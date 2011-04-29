Кейт Миддлтон с детьми поздравила Уильяма с 43-летием и залюбовала его новым фото

21 июня наследник британского престола принц Уильям празднует день рождения. Ему исполнилось 43 года.

Королевская семья уже поздравила Уильяма с днем рождения. Пишет Show 24 со ссылкой инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.

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В инстаграме принца и принцессы Уэльских появилось фото, на котором Уильям сидит на траве и играет со щенками. К фотографии добавили поздравления от Кейт Миддлтон и их трех детей: Джорджа, Шарлотты и Луи.

С днем рождения. Любим,

– написала семья.

Принц Уильям празднует 43-летие / Фото из инстаграма Уэльских

Король Чарльз III и королева Камилла также поздравили принца Уильяма с днем рождения. Они опубликовали его портрет. Наследник британского престола позирует на природе, одет в голубую рубашку и темно-синие джинсы. Он сложил руки, смотрит вдаль и легонько улыбается.

Чарльз III и Камилла поздравили принца Уильяма / Фото из инстаграма королевской семьи

Краткая биография принца Уильяма