Любовь, жившая в каждом кадре: лучшие фото принцессы Дианы с детьми

Сегодня, 1 июля, принцессе Диане могло бы исполниться 64 года. К сожалению, в 1997 году ее жизнь оборвалась в жутком ДТП, а сыновья остались без любящей мамы.

Весь мир помнит принцессу только с лучшей стороны, и многие мечтали увидеть именно ее в роли королевы. Но судьба распорядилась иначе. Сыновья принцессы Дианы очень больно переживали потерю родного человека, и все, что им осталось на память о маме – это архивные фотографии. В материале Show24 предлагаем посмотреть на одни из самых теплых фото семьи, которые остались в наследство.

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Подборка фото принцессы Дианы с сыновьями

Любимица миллионов имела уникальный стиль воспитания. Она придерживалась нескольких правил, которые, по ее мнению, должны были бы помочь ребятам в жизни.

Принцесса Диана с мужем и сыном принцем Уильямом / Фото Getty images

Она всегда была рядом, когда в этом нуждались ребята. Принцесса Диана заботилась о том, чтобы Уильям и Гарри самостоятельно выбирали собственные увлечения, и изучали то, что соответствует их интересам.

Принцесса Диана со своими сыновьями в 1989 году / Фото Getty images

Интересно, что в 2023 году рассекретили тайную аудиозапись, в которой принцесса Диана призналась, что король Чарльз III (а на тот момент – принц Чарльз) был разочарован, когда узнал, что у него во второй раз родился сын. Оказалось, что он мечтал о дочери.

Принцесса Диана со своими детьми / Фото Getty images

Но Диана была рада тому, что воспитывала двух сыновей. Она посещала их школьные мероприятия и спортивные игры, и всегда была рядом, когда ребята нуждались в поддержке и мотивации.

Принцесса Диана с детьми / Фото Getty Images

Несмотря на то, что сыновья имели королевский статус, их мама очень хотела, чтобы юноши имели ощущение нормальности и приземленных ценностей. Поэтому она неоднократно ходила с ними в рестораны быстрого питания и тематические парки, где учила их ценить простые удовольствия в жизни.

Принцесса Диана с детьми / Фото Getty Images

Недавно принц Уильям отпраздновал 43-летие. Семья щемяще поздравила его теплыми словами.