5 украинских звезд, которые выросли в семьях учителей

Похоже, у кого-то школа заканчивалась после последнего звонка, а у кого-то продолжалась еще и дома. Ведь когда мама или папа – учитель, фраза "я забыл о домашнем задании" звучит уже не очень убедительно.

Ко Дню учителя 24 Канал собрал пять украинских знаменитостей, выросших в семьях педагогов.

Тарас Цимбалюк



Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма



Тарас Цимбалюк вырос в семье учителей и даже учился в школе, где работали его родители. Мама преподавала французский язык, а отец был учителем истории и литературы. Сам актер вспоминал, что сидел за первой партой и учил французские песни – спрятаться на задней парте здесь явно не было вариантом.

Анна Кошмал



Анна Кошмал / Фото из инстаграма



Звезда сериалов Анна Кошмал не слишком часто говорит о семье, однако известно, что ее мама работала учительницей. Актриса называла ее мудрой, талантливой и человеком, с которым ей очень повезло.

Александра Зарицкая



Александра Зарицкая / Фото из инстаграма



Солистка KAZKA Александра Зарицкая также выросла рядом со школой буквально во всех смыслах. Ее мама работала учительницей в харьковской гимназии, где училась сама будущая артистка. Об этом Зарицкая рассказывала, вспоминая родную школу после того, как ее разрушили российские обстрелы.

Злата Огневич



Злата Огневич / Фото из инстаграма



Мама Златы Огневич работала учительницей, а отец был военным хирургом. Поэтому в семье будущей певицы могли одновременно и исправить ошибку в предложении, и оказать первую помощь после полученной за нее двойки.

Георгий Делиев



Георгий Делиев / Фото из инстаграма



Актер, режиссер и одна из главных звезд "Маски-шоу" Георгий Делиев родился в семье учителей. Его родители Виктор Георгиевич и Галина Трофимовна работали педагогами, хотя сам Георгий в итоге пошел вовсе не к классной доске, а на сцену.

Ранее мы рассказывали и показывали как украинские звезды выглядели в школе.