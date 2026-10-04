До Дня вчителя 24 Канал зібрав п’ять українських знаменитостей, які виросли в родинах педагогів.

Тарас Цимбалюк



Тарас Цимбалюк / Фото з Інстаграм



Тарас Цимбалюк виріс у родині вчителів і навіть навчався у школі, де працювали його батьки. Мама викладала французьку мову, а батько був учителем історії та літератури. Сам актор згадував, що сидів за першою партою і вчив французькі пісні – сховатися на задній парті тут явно не було варіантом.

Анна Кошмал



Анна Кошмал / Фото з Інстаграм



Зірка серіалів Анна Кошмал не надто часто говорить про родину, однак відомо, що її мама працювала вчителькою. Акторка називала її мудрою, талановитою та людиною, з якою їй дуже пощастило.

Олександра Заріцька



Олександра Заріцька / Фото з Інстаграм



Солістка KAZKA Олександра Заріцька також виросла поруч зі школою буквально в усіх сенсах. Її мама працювала вчителькою у харківській гімназії, де навчалася сама майбутня артистка. Про це Заріцька розповідала, згадуючи рідну школу після того, як її зруйнували російські обстріли.

Злата Огнєвіч



Злата Огнєвіч / Фото з Інстаграм



Мама Злати Огнєвіч працювала вчителькою, а батько був військовим хірургом. Тож у родині майбутньої співачки одночасно могли й виправити помилку в реченні, і надати першу допомогу після отриманої за неї двійки.

Георгій Делієв



Георгій Делієв / Фото з Інстаграм



Актор, режисер і одна з головних зірок "Маски-шоу" Георгій Делієв народився в родині вчителів. Його батьки Віктор Георгійович та Галина Трохимівна працювали педагогами, хоча сам Георгій зрештою пішов зовсім не до класної дошки, а на сцену.

Раніше ми розповідали показували як українські зірки виглядали у школі.



