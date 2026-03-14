Известные люди в ВСУ: кто из знаменитостей пошел добровольцем на войну

Сегодня, 14 марта, отмечают День украинского добровольца. Еще в 2017 году Верховная Рада Украины утвердила официальный праздник.

В условиях полномасштабной войны тема добровольцев стала еще более важной. Стоит только вспомнить, как в первые дни в военкоматы выстроились очереди из мужчин и женщин, которые готовы были взять в руки оружие, чтобы защищать страну от агрессора. В ряды добровольцев присоединились и звезды украинского шоу-бизнеса. 24 Канал расскажет, кто из известных людей добровольно вступил в ряды ВСУ.

Кто из украинских знаменитостей добровольно ушел на войну?

Дмитрий Дикусар

Хореограф в начале полномасштабной войны принял решение о мобилизации. Он очень редко выходит на связь и не рассказывает детали военной службы. В конце 2025 года Дмитрий появился на "Танцах со звездами" и стал судьей благотворительного выпуска.

Ярина Квасний

Исполнительница хита "Паровая машина" еще почти два года назад подала документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Она не рассказывала родным, что решилась на такой шаг.

Сегодня девушка служит на востоке Украины в Первом отдельном медицинском батальоне. Ее должность – санитарка на передовом хирургическом отделении.

Владимир Ращук

После начала полномасштабного вторжения звезда сериала "Пограничники" добровольно ушел на войну. Военный служит в батальоне "Свобода" в составе бригады быстрого реагирования на Нацгвардии "Рубеж".

Марьян Пирожок

Солист группы "Пирог и Батиг" добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Музыкант не стал разглашать деталей службы – к какому подразделению присоединился или где сейчас находится, но признался, что принял это решение добровольно.

Андрей Любка

После начала полномасштабного вторжения украинский писатель стал волонтером. В ноябре прошлого года мужчина подытожил, что приобрел уже 400 автомобилей для Вооруженных Сил Украины.

И в конце января сообщил, что принял решение о мобилизации. 1 февраля Любка принял присягу и на тот момент еще проходил базовую военную подготовку. Андрей писал, что "в целом чувствует себя на своем месте".

Андрей Задворный

Победитель 2 сезона "Холостячки" еще в феврале этого года сообщил, что мобилизовался в Нацгвардию. Он объяснил, что решил стать на защиту Украины, потому что почувствовал, что может быть эффективным.

Андрей Лузан

Соучредитель проекта "Львы на джипе" летом 2024 года добровольно мобилизовался. Сегодня он служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем Nemesis и является оператором дрона.

YARMAK

В армию певец добровольно присоединился 26 февраля 2022 года. Исполнитель не скрывал, что тогда думал, что это всего на несколько месяцев. Сейчас YARMAK занимает должность командира батальона в 412 отдельной бригаде беспилотных систем Nemesis.

Спасибо всем, кто сейчас защищает Украину ценой собственной жизни.