В День украинской женщины: истории тех, кем восхищаются миллионы

Сегодня, 25 февраля, в Украине отмечают День украинской женщины. Эту дату выбрали неслучайно, ведь именно в 1871 году в этот день родилась выдающаяся писательница и общественный деятель Леся Украинка.

Специальный закон ввели для того, чтобы "смыть" стереотипный день "весны и красоты". В современном украинском обществе есть немало женщин, которые могут быть примером для подражания. Кто-то из девушек взял в руки оружие и защищает страну от врага, кто-то самостоятельно воспитывает детей, ожидая мужа с фронта, кому-то удается отдавать все ресурсы на волонтерство, а кто-то учится жить с чувством потери, а это требует немало силы и отваги.

В День украинской женщины 24 Канал расскажет о нескольких известных украинских женщинах, которые могут стать удачным примером для подражания.

Руслана Данилкина

В 18 лет девушка присоединилась в ряды ВСУ. Именно столько ей было, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Через некоторое время она начала служить на первой линии фронта.

С Запорожского направления состоялась ротация в деоккупированный Херсон. Именно там девушка получила ранение, ее экипаж попал под вражеский обстрел. Прямое попадание в колено свидетельствовало о том, что ногу придется ампутировать. Это Руслана поняла уже сама, однако была надежда, что, возможно, конечность таки удастся спасти. Однако чуда не произошло.

Сегодня ветеранка говорит, что ей легче говорить о своем ранении, ведь таким образом может вдохновлять других, что жизнь на этом не заканчивается. Девушка имеет протез. Она даже приняла участие в благотворительном выпуске шоу "Танцы со звездами" в конце 2025 года. Более того, Руся стала победительницей.

Человек без колена танцует на паркете... Мне не клеилась эта картинка – видение себя на паркете на таком большом шоу. В сочетании с пластикой, хореографией, скоростью скоростью,

– поделилась блогерша поделилась.

Руся Данилкина победила в "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма

Инна Мирошниченко

Инна очень известна в украинском публичном пространстве. Ее все знают как блогера, бизнесвумен, жену и многодетную маму. У супругов Мирошниченко есть двое биологических детей, однако они приняли решение об усыновлении двух детей.

Летом 2023 года семья усыновила мальчика Марселя. К сожалению, у ребенка есть проблемы со здоровьем. Дело в том, что у него обнаружили врожденный порок – гастрошизис. Мальчик уже пережил две операции, одну из которых ему провели в первые сутки после рождения. При выписке Марселю диагностировали болезнь Гиршпрунга, гипоксически-ишемическую энцефалопатию второй стадии, грыжи, анемию и поражение мозга.

Летом 2024 года супруги приняли за дочь девочку Ангелину. Заведение, откуда они забрали ребенка, было эвакуировано на побережье Балтийского моря в феврале 2022 года. Сегодня Ангелина ходит в школу.

Инна давно стала героиней в глазах многих людей. Ведь не каждый сможет решиться принять в свою семью других детей и так отчаянно бороться за их светлое и здоровое будущее.

Инна Мирошниченко / Фото из инстаграма

Екатерина Усик

Жена украинского чемпиона Александра Усика, которая подарила ему четырех детей, также является примером того, как женщина может вдохновлять. Прежде всего она является главной поддержкой для боксера. Внимательные зрители знают, что Екатерина есть почти на каждом поединке, видимо, она особый талисман для спортсмена.

Семья Усиков занимается благотворительностью. Они навещают военных и раненых в госпиталях, а также жертвуют деньги на ремонт. Екатерина особое внимание уделяет детским домам.

В декабре 2025 года семья помогла закрыть сбор на почти 3 миллиона долларов для мальчика Матвея, которому диагностировали мышечную дистрофию Дюшена.

Екатерина Усик / Фото из инстаграма

Ирина Федишин

Еще с 2014 года певица активно поддерживала украинских военных. Когда началась большая война, артистка вместе с мужем открыли благотворительный фонд. Все запросы военных они обрабатывают самостоятельно.

В мае 2025 года Ирина Федишин рассказала, что собрала более 111 миллионов гривен для Сил Обороны Украины. Это не только машины – артистка закупает для защитников рации, дроны, военную амуницию и тому подобное.

5 декабря прошлого года исполнительницу наградили знаком отличия "Золотое сердце". Звезда отправила на передовую около 400 авто. А на днях Федишин сообщила, что ее наградили знаком отличия командира 1 АЭМБ "Уважение собратьев".

Ирина Федишин / Фото из инстаграма

Елена Зеленская

Елена хотела оставаться не публичным человеком, однако все изменилось, когда ее муж стал президентом Украины.

Она решила не быть просто на формальной должности, но и действительно ответственно взялась за различные сферы. Главными ее результатами стали: реформа школьного питания, развитие безбарьерности, культурная дипломатия Украины в мире и другие.

Зеленская на публичных мероприятиях в разных странах мира всегда говорит о войне, о детях, которые остались без родителей, о людях, которые, в лучшем случае – потеряли жилье, в худшем – умерли в результате российских обстрелов.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди

Елена Тополя

Не так давно певица стала жертвой мошеннической схемы, когда злоумышленники опубликовали в сети ее видео личного характера, а перед этим требовала кругленькую сумму денег.

Певица решила не идти на поводу у мошенников, а обратилась в милицию. В результате Национальная полиция Украины задержала подозреваемого – 23-летнего киевлянина. Ему сообщили о подозрении, и теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. По данным следствия, именно он тайно снял откровенное видео с певицей на скрытую камеру.

Здесь Елена Тополя показала, что женщина может противостоять другим и не бояться или осуждения, или других рефлексий общества. Главная мораль этой истории – личные границы, самоуважение и готовность дать отпор, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.

Елена Тополя / Фото из инстаграма певицы

Алина Михайлова

Об Алине чаще всего говорят в контексте ее погибшего возлюбленного Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". История их любви действительно завершилась трагически, однако военная не сдалась, а продолжила делать то, что умеет лучше всего.

С 2014 года она активно волонтерила и стала медиком батальона "Госпитальеры". С 2017 начала службу в боевых подразделениях, а когда началась полномасштабная война, то возглавила медицинскую службу "Ульф" в батальонов "Волки Да Винчи".

После смерти любимого не покинула строй, а продолжила его дело.

Алина Михайлова / Фото из инстаграма Михайловой

И в этом списке должна быть каждая украинская женщина, которая каждый день проживает незаурядные эмоции, лишь бы удержаться на плаву. Каждый ищет себе смысл, чтобы жить дальше, ведь от этого также зависит будущее нашей страны.