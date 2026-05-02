Они не сразу стали популярными: известные артисты, которые когда-то выступали на улицах

Сегодня, 2 мая, отмечают Всемирный день уличного музыканта. В некоторых странах этот праздник приходится на третье воскресенье мая.

Учитывая, что такой праздник имеет большое значение для популярных звезд, 24 Канал предлагает рассказать истории о том, как когда-то никому неизвестные артисты покоряли улицы своих городов.

Обратите внимание 10 украинских песен, от которых покроетесь мурашками

Группа Måneskin

Коллектив получил всемирную славу после победы на Евровидении в 2021 году с песней Zitti e buoni.

Måneskin – Zitti E Buoni (Евровидение): смотрите видео онлайн

Но прежде чем получить такую популярность, участники группы выступали на улицах римского района Колли Портуэнси. Тогда у них был совсем другой стиль, а в глазах читалась жажда, что они хотят большего.

Måneskin – Raggamuffin Selah Sue COVER (выступали на улицах Италии): смотрите видео онлайн

Эд Ширан

Сегодня этот певец известен всему миру. Однако его певческая карьера началась именно с уличного музыканта. Бывало и такое, что Эд даже негде было ночевать – днем он играл на улицах, а вечером – спал в метро.

Каким был путь Эда Ширана к популярности: смотрите видео онлайн

В прошлом году в программе BBC британский исполнитель рассказывал, что планирует посмертный альбом.

Я думаю, что это просто разумно. Мои друзья умирали без завещаний, и это был хаос. У меня есть план на случай смерти. Я знаю, какие песни хочу на своих похоронах. Я знаю, где хочу быть похороненным,

– сказал Эд Ширан.

Также напомним, что когда началась полномасштабная война в Украине, он выступил на благотворительном концерте в Бирмингеме (Великобритания), во время которого было собрано 12,2 миллиона фунтов стерлингов в поддержку нашей страны.

Passenger

Еще один английский певец, который прошел путь от уличного музыканта до номинанта на премию Brit Awards. Более того, ранее исполнитель на улицах продавал песни и диски на улицах Англии и Австралии. Passenger покинул школу в 16 лет, ведь знал, что ему удастся стать частью музыкальной индустрии.

Он неоднократно говорил, что именно уличное пение помогло ему подготовиться к гастролям и выступлениям перед большой аудиторией.

Mike Rosenberg/Passenger Live in Buchanan Street Glasgow: смотрите видео онлайн

Джордж Майкл

Артист является одним из соучредителей поп-дуэта Wham!, который был создан в 1981 году. Но пока Джордж ждал свою славу, ему приходилось петь в лондонском метро. В основном он выбирал треки группы Queen.

Wham! – Last Christmas: смотрите видео онлайн

Что известно о Дне уличного музыканта?

Этот праздник инициировал в 2007 году литовский музыкант Андрюс Мамонтовас. Цель этого дня – популяризация живой музыки, чтобы поддержать уличное искусство.

Существует также праздник музыки, который отмечают 21 июня. Он зародился во Франции.