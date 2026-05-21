Елена Зеленская очаровала вышиванкой за 18 500 гривен: что символизирует орнамент
- Елена Зеленская надела на День вышиванки вышиванку от Varenyky Fashion, которая стоит 18 500 гривен.
- Президентская чета отметила символическое значение вышиванки и ее важность для украинцев.
Сегодня, 21 мая, отмечается Всемирный день вышиванки. Владимир и Елена Зеленские уже поздравили украинцев с праздником и показали свои вышиванки.
Президент и первая леди Украины опубликовали совместное сообщение в инстаграме. Какую вышиванку выбрала Зеленская, узнавайте в материале.
Смотрите также Ровно 7 лет назад состоялась инаугурация: как за годы президентства изменился Владимир Зеленский
Елена Зеленская позировала на фотографии в вышиванке от украинского бренда Varenyky Fashion. На сайте отмечается, что рубашка сделана из льна и стоит 18 тысяч 500 гривен.
Орнамент символизирует бесконечное продолжение рода и связь между поколениями, семейное благополучие и достаток. Служит защитой семьи. Также издавна считалось, что этот орнамент помогает молодым женщинам встретить свою судьбу,
– говорится в описании.
На фото первая леди Украины держит мужа за руку и улыбается. Она сделала легкий макияж, собрала волосы назад и дополнила свой образ украшениями: серьгами и кольцом.
Зеленские отметили, что украинцев веками завораживал узор вышиванки, и добавили, что "теперь наша очередь творить его самим – своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом".
Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы сохраняем память и строим будущее,
– подчеркнули президентские супруги.
Какие вышиванки Зеленские выбрали на Пасху?
Напомним, что на Пасху Владимир Зеленский показался в темной вышиванке с геометрическим орнаментом от DAMIRLI – президент Украины часто выбирает вещи от этого бренда.
Елена Зеленская надела светлую вышиванку с красным орнаментом от KARAVAY.