21 мая, 10:50
Елена Зеленская очаровала вышиванкой за 18 500 гривен: что символизирует орнамент

Мария Примыч
  • Елена Зеленская надела на День вышиванки вышиванку от Varenyky Fashion, которая стоит 18 500 гривен.
  • Президентская чета отметила символическое значение вышиванки и ее важность для украинцев.

Сегодня, 21 мая, отмечается Всемирный день вышиванки. Владимир и Елена Зеленские уже поздравили украинцев с праздником и показали свои вышиванки.

Президент и первая леди Украины опубликовали совместное сообщение в инстаграме. Какую вышиванку выбрала Зеленская, узнавайте в материале.

Елена Зеленская позировала на фотографии в вышиванке от украинского бренда Varenyky Fashion. На сайте отмечается, что рубашка сделана из льна и стоит 18 тысяч 500 гривен.

Орнамент символизирует бесконечное продолжение рода и связь между поколениями, семейное благополучие и достаток. Служит защитой семьи. Также издавна считалось, что этот орнамент помогает молодым женщинам встретить свою судьбу, 
– говорится в описании.

На фото первая леди Украины держит мужа за руку и улыбается. Она сделала легкий макияж, собрала волосы назад и дополнила свой образ украшениями: серьгами и кольцом.

Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма президента

Зеленские отметили, что украинцев веками завораживал узор вышиванки, и добавили, что "теперь наша очередь творить его самим – своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом".

Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы сохраняем память и строим будущее, 
– подчеркнули президентские супруги.

