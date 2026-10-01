"До конца жизни буду благодарить": Вакарчук, Кароль и другие поздравили защитников и защитниц Украины

1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. По случаю праздника украинские звезды обратились к военным со словами благодарности.

Святослав Вакарчук, Наталья Карпа, группа АНТИТЕЛА, Евгений Клопотенко, Светлана Тарабарова, Тина Кароль и другие знаменитости посвятили защитникам посты и видео в соцсетях, сообщает 24 Канал.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук поздравил украинцев с праздником и признался, что у него много друзей и знакомых, которые сейчас носят военную форму. Артист подчеркнул, что не устает благодарить их за защиту Украины.

У меня много знакомых и друзей в военной форме. Каждому и каждой из них я не устаю говорить "спасибо". И сегодня, в День Покрова, и каждый день. Как и тысячам тех, кто каждый день защищает наше будущее. До конца жизни буду благодарить!.. Слава Украине,

– написал артист.

Наталья Карпа

Певица Наталья Карпа опубликовала совместное видео со своей дочерью Златой. В ролике они поздравили защитников и защитниц Украины, поблагодарили их за службу и пожелали беречь себя.

Возвращайтесь домой. Мы очень ждем,

– добавила в подписи к ролику исполнительница.

АНТИТЕЛА

Участники группы в День защитников и защитниц Украины вспомнили своих собратьев, с которыми встретили начало полномасштабного вторжения. Музыканты поблагодарили военных за храбрость и самопожертвование, а также почтили память тех, кто погиб в боях.

Отдельно артисты подчеркнули важность поддержки Сил обороны Украины и призвали не забывать о цене, которую украинцы уже заплатили за свободу.

В этот день хочется пожелать, чтобы все дождались своих дома живыми и невредимыми. Пожелать настоящей победы и мира. Верим, что так и будет,

– отметили участники группы АНТИТЕЛА.

Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко также поздравил военных с праздником. Шеф-повар поблагодарил защитников и защитниц за возможность жить и работать в Украине.

Кроме того, он опубликовал пост, посвященный тому, что объединяет украинцев в сложные времена. Среди таких факторов Клопотенко выделил веру в лучшее будущее, патриотические чувства, ощущение потери нормальной жизни и стремление вместе преодолевать трудности.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова опубликовала видео с защитниками и рассказала о своей первой встрече с военными, прошедшими через боевые действия.

Впервые глаза военных, прошедших через ад, я увидела еще в 2014-м. Больше всего меня удивило то, что я не увидела там ненависти. Я увидела любовь и желание защитить,

– отметила артистка.

Также Тарабарова призвала украинцев поддерживать военных – словами благодарности, пожертвованиями и помощью в сборе средств. "И когда-нибудь они смогут снова обнять родных, а у нас в календаре рядом с Днем защитника наконец-то появится столь желанный праздник победы", – добавила певица.

Тина Кароль

Тина Кароль записала видеообращение по случаю праздника. Певица поздравила украинских военных, призвала помнить павших защитников и не забывать о тех, кто находится в плену.

Такой важный день. День защитников и защитниц. Хочу поздравить всех. Помним павших и не забываем о тех, кто находится в плену. Держим строй,

– подчеркнула артистка.

Тина Кароль записала видеообращение по случаю Дня защитников и защитниц Украины: смотрите видео онлайн

Свои слова благодарности украинским военным также выразили телеведущая Соломия Витвицкая, актриса Наталья Денисенко, певица Ирина Федишин и другие знаменитости.

Звезды поздравили защитников и защитниц Украины / Скриншоты из Instagram-сторисов

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