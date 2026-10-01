Святослав Вакарчук, Наталка Карпа, гурт АНТИТІЛА, Євген Клопотенко, Світлана Тарабарова, Тіна Кароль та інші знаменитості присвятили захисникам дописи й відео у соцмережах, передає 24 Канал.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук привітав українців зі святом і зізнався, що має багато друзів і знайомих, які зараз носять військову форму. Артист наголосив, що не втомлюється дякувати їм за захист України.

В мене багато знайомих і друзів у військовій формі. Кожному і кожній з них я не втомлююсь казати дякую. І сьогодні, в День Покрови, і кожного дня. Як і тисячам тих, хто кожного дня захищає наше майбутнє. До кінця життя буду дякувати!.. Слава Україні,

– написав артист.

Наталка Карпа

Співачка Наталка Карпа опублікувала спільне відео зі своєю донькою Златою. У ролику вони привітали захисників і захисниць України, подякували їм за службу та побажали берегти себе.

Повертайтеся додому. Ми дуже чекаємо,

– додала у підписі до ролика виконавиця.

АНТИТІЛА

Учасники гурту у День захисників і захисниць України згадали своїх побратимів, з якими зустріли початок повномасштабного вторгнення. Музиканти подякували військовим за хоробрість і самопожертву, а також вшанували пам'ять тих, хто загинув у боях.

Окремо артисти наголосили на важливості підтримки Сил оборони України та закликали не забувати про ціну, яку українці вже заплатили за свободу.

У цей день хочеться побажати, щоб всі свої дочекалися своїх вдома живими й неушкодженими. Побажати правильної перемоги та миру. Віримо, що так і буде,

– зазначили учасники гурту АНТИТІЛА.

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко також привітав військових зі святом. Шеф-кухар подякував захисникам і захисницям за можливість жити та працювати в Україні.

Крім того, він поширив допис, присвячений тому, що об'єднує українців у складні часи. Серед таких чинників Клопотенко виділив віру в краще майбутнє, патріотичні почуття, відчуття втрати нормального життя та прагнення разом долати труднощі.

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова опублікувала відео із захисниками та розповіла про свою першу зустріч із військовими, які пройшли через бойові дії.

Вперше очі військових, які пройшли крізь пекло, я побачила ще у 2014-му. Найбільше мене здивувало те, що я не побачила там ненависті. Я побачила любов і бажання захистити,

– зазначила артистка.

Також Тарабарова закликала українців підтримувати військових – словами вдячності, донатами та допомогою зі зборами. "І колись вони зможуть знову обійняти рідних, а у нас в календарі поруч із Днем захисника нарешті з’явиться таке омріяне свято перемоги", – додала співачка.

Тіна Кароль

Тіна Кароль записала відеозвернення з нагоди свята. Співачка привітала українських військових, закликала пам'ятати полеглих захисників і не забувати про тих, хто перебуває в полоні.

Такий важливий день. День захисників і захисниць. Хочу привітати усіх. Пам'ятаємо полеглих і не забуваємо про тих, хто в полоні. Тримаємо стрій,

– наголосила артистка.

Тіна Кароль записала відеозвернення з нагоди Дня захисників і захисниць України: дивіться відео онлайн

Свої слова вдячності українським військовим також висловили телеведуча Соломія Вітвіцька, акторка Наталка Денисенко, співачка Ірина Федишин та інші знаменитості.

Зірки привітали захисників і захисниць України / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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