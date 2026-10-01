Святослав Вакарчук, Наталья Карпа, группа АНТИТЕЛА, Евгений Клопотенко, Светлана Тарабарова, Тина Кароль и другие знаменитости посвятили защитникам посты и видео в соцсетях, сообщает 24 Канал.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук поздравил украинцев с праздником и признался, что у него много друзей и знакомых, которые сейчас носят военную форму. Артист подчеркнул, что не устает благодарить их за защиту Украины.
У меня много знакомых и друзей в военной форме. Каждому и каждой из них я не устаю говорить "спасибо". И сегодня, в День Покрова, и каждый день. Как и тысячам тех, кто каждый день защищает наше будущее. До конца жизни буду благодарить!.. Слава Украине,
– написал артист.
Наталья Карпа
Певица Наталья Карпа опубликовала совместное видео со своей дочерью Златой. В ролике они поздравили защитников и защитниц Украины, поблагодарили их за службу и пожелали беречь себя.
Возвращайтесь домой. Мы очень ждем,
– добавила в подписи к ролику исполнительница.
АНТИТЕЛА
Участники группы в День защитников и защитниц Украины вспомнили своих собратьев, с которыми встретили начало полномасштабного вторжения. Музыканты поблагодарили военных за храбрость и самопожертвование, а также почтили память тех, кто погиб в боях.
Отдельно артисты подчеркнули важность поддержки Сил обороны Украины и призвали не забывать о цене, которую украинцы уже заплатили за свободу.
В этот день хочется пожелать, чтобы все дождались своих дома живыми и невредимыми. Пожелать настоящей победы и мира. Верим, что так и будет,
– отметили участники группы АНТИТЕЛА.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко также поздравил военных с праздником. Шеф-повар поблагодарил защитников и защитниц за возможность жить и работать в Украине.
Кроме того, он опубликовал пост, посвященный тому, что объединяет украинцев в сложные времена. Среди таких факторов Клопотенко выделил веру в лучшее будущее, патриотические чувства, ощущение потери нормальной жизни и стремление вместе преодолевать трудности.
Светлана Тарабарова
Певица Светлана Тарабарова опубликовала видео с защитниками и рассказала о своей первой встрече с военными, прошедшими через боевые действия.
Впервые глаза военных, прошедших через ад, я увидела еще в 2014-м. Больше всего меня удивило то, что я не увидела там ненависти. Я увидела любовь и желание защитить,
– отметила артистка.
Также Тарабарова призвала украинцев поддерживать военных – словами благодарности, пожертвованиями и помощью в сборе средств. "И когда-нибудь они смогут снова обнять родных, а у нас в календаре рядом с Днем защитника наконец-то появится столь желанный праздник победы", – добавила певица.
Тина Кароль
Тина Кароль записала видеообращение по случаю праздника. Певица поздравила украинских военных, призвала помнить павших защитников и не забывать о тех, кто находится в плену.
Такой важный день. День защитников и защитниц. Хочу поздравить всех. Помним павших и не забываем о тех, кто находится в плену. Держим строй,
– подчеркнула артистка.
Тина Кароль записала видеообращение по случаю Дня защитников и защитниц Украины: смотрите видео онлайн
Свои слова благодарности украинским военным также выразили телеведущая Соломия Витвицкая, актриса Наталья Денисенко, певица Ирина Федишин и другие знаменитости.
Звезды поздравили защитников и защитниц Украины / Скриншоты из Instagram-сторисов
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