YAKTAK поделился самым ярким воспоминанием из школы: "Целое начало истории"
- YAKTAK поделился, что школьные дискотеки были одними из самых ярких воспоминаний, где он с друзьями выступал диджеем и организовывал мероприятия.
- На одной из таких дискотек родилась его песня "Ниже ростом", которая стала главной в его первом сольном альбоме.
Молодой исполнитель YAKTAK завершил обучение не так давно. Однако накануне 1 сентября рассказал, какие моменты запомнились ему больше всего.
YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) учился в гимназии, а сейчас получает высшее образование. Перед Днем знаний певец эксклюзивно для Show 24 рассказал о лучших вечерах в школе.
Одни из самых ярких воспоминаний из школы – это дискотеки. Мы с друзьями тогда были диджеями: договаривались с дирекцией, ставили колонки, организовывали весь движ,
– вспомнил YAKTAK.
Школьное фото YAKTAK / Фото из архива YAKTAK
Музыкант поделился, что на одной из таких дискотек родилась его песня. Для него эти школьные вечера были не просто развлечениями, а началом новой истории.
"Вот именно из тех вечеров и родилась песня "Ниже ростом". Потому что вся моя цель тогда была – дождаться медленного трека, чтобы потанцевать с одной девушкой. Поэтому для меня те дискотеки – не просто школьные тусы, а целое начало истории", – заметил YAKTAK.
YAKTAK – "Ниже ростом": смотрите видео онлайн
Заметим, песня "Ниже ростом" стала главной для YAKTAK в его первом сольном альбоме. Она рассказывает о девушке, которая была сама собой несмотря на мнение окружающих.
Как YAKTAK растрогал президента?
- Музыкант выступил на премии "Национальная легенда Украины" вместе с ветеранами Superhumans Center. Он исполнил песню "Люди".
- В зале заметили президента Владимира Зеленского, его жену Елену, а также лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Все они подпевали. А лидер страны заметно расчувствовался.