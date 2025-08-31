Молодий виконавець YAKTAK завершив навчання не так давно. Однак напередодні 1 вересня розповів, які моменти запам'яталися йому найбільше.

YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) навчався у гімназії, а зараз здобуває вищу освіту. Перед Днем знань співак ексклюзивно для Show 24 розповів про найкращі вечори у школі.

Одні з найяскравіших спогадів зі школи – це дискотеки. Ми з друзями тоді були діджеями: домовлялись з дирекцією, ставили колонки, організовували весь двіж,

Шкільне фото YAKTAK / Фото з архіву YAKTAK

Музикант поділився, що на одній з таких дискотек народилася його пісня. Для нього ці шкільні вечори були не просто розвагами, а початком нової історії.

"От саме з тих вечорів і народилась пісня "Нижча зростом". Бо вся моя мета тоді була – дочекатися повільного треку, щоб потанцювати з однією дівчиною. Тому для мене ті дискотеки – не просто шкільні туси, а цілий початок історії", – зауважив YAKTAK.

YAKTAK – "Нижча зростом": дивіться відео онлайн

Зауважимо, пісня "Нижча зростом" стала головною для YAKTAK у його першому сольному альбомі. Вона розповідає про дівчину, яка була сама собою попри думку оточення.

