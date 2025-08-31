Укр Рус
Show24 Українські зірки YAKTAK поділився найяскравішим спогадом зі школи: "Цілий початок історії"
31 серпня, 15:37
2

YAKTAK поділився найяскравішим спогадом зі школи: "Цілий початок історії"

Марія Касій
Основні тези
  • YAKTAK поділився, що шкільні дискотеки були одними з найяскравіших спогадів, де він з друзями виступав діджеєм і організовував заходи.
  • На одній з таких дискотек народилася його пісня "Нижча зростом", яка стала головною в його першому сольному альбомі.

Молодий виконавець YAKTAK завершив навчання не так давно. Однак напередодні 1 вересня розповів, які моменти запам'яталися йому найбільше.

YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) навчався у гімназії, а зараз здобуває вищу освіту. Перед Днем знань співак ексклюзивно для Show 24 розповів про найкращі вечори у школі. 

До слова Музична розмова під зорями: Женя Галич запрошує на атмосферні концерти у Києві та Львові 

Одні з найяскравіших спогадів зі школи – це дискотеки. Ми з друзями тоді були діджеями: домовлялись з дирекцією, ставили колонки, організовували весь двіж, 
– пригадав YAKTAK.


Шкільне фото YAKTAK / Фото з архіву YAKTAK 

Музикант поділився, що на одній з таких дискотек народилася його пісня. Для нього ці шкільні вечори були не просто розвагами, а початком нової історії. 

"От саме з тих вечорів і народилась пісня "Нижча зростом". Бо вся моя мета тоді була – дочекатися повільного треку, щоб потанцювати з однією дівчиною. Тому для мене ті дискотеки – не просто шкільні туси, а цілий початок історії", – зауважив YAKTAK.

YAKTAK – "Нижча зростом": дивіться відео онлайн

Зауважимо, пісня "Нижча зростом" стала головною для YAKTAK у його першому сольному альбомі. Вона розповідає про дівчину, яка була сама собою попри думку оточення. 

Як YAKTAK зворушив президента?

  • Музикант виступив на премії "Національна легенда України" разом з ветеранами Superhumans Center. Він виконав пісню "Люди".
  • У залі помітили президента Володимира Зеленського, його дружину Олену, а також лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Усі вони підспівували. А лідер країни помітно розчулився.