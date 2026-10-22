Тополя и Andrade будут соревноваться за 500 тысяч гривен в загадочном путешествии по Украине

Объявлены дата премьеры и участники Destination X – самого инновационного приключенческого реалити-шоу, в котором путешествие по Украине превращается в масштабную игру с загадками, испытаниями и неожиданными поворотами.

Премьера проекта состоится 19 ноября. Миссия Destination X – заново открыть Украину и показать, насколько она разнообразна и неожиданна.

По сюжету участники отправляются в путешествие по Украине на специальном черном двухэтажном X-автобусе с затемненными окнами, не зная, куда именно направляются. Чтобы сохранить интригу маршрута, они будут пользоваться X-очками, которые скрывают от них окружающий мир. Оказавшись в новой локации, участники должны разгадывать подсказки, анализировать детали и определять свое местонахождение, чтобы найти точку X. Ведущим Destination X станет музыкант, автор песен и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.



Дмитрий Каднай – ведущий Destination X / Фото пресс-службы шоу

Кто участвует в Destination X

Мишель Андраде – украинско-боливийская певица;

Елена Тополя – певица, автор песен;

Павел Товстик – инженер-энергетик, военнослужащий спецподразделения ГУР МО Украины "КРАКЕН", ветеран;

BRYKULETS – певец;

Ostrovskyi – украинский артист;

Карен Варданян – актер, театральный педагог;

Алина Гниденко – дизайнер одежды, косплеер, блогер;

Данил Повар – художник, комик, предприниматель;

Ира Водопьянова – менеджер канала HoReCa;

Саша Тихолоз – архитектор.

По замыслу, в Destination X встретятся люди с разными профессиями, опытом и взглядами на мир. В этой игре недостаточно просто знать Украину: участникам придется мыслить нестандартно, замечать детали, доверять интуиции и проверять собственные догадки. Разные характеры и подходы к решению задач сделают путь к точке X непредсказуемым, а зрители смогут увидеть знакомых публичных людей в непривычных для них обстоятельствах.



Участники Destination X / Фото пресс-службы шоу

Участников ждут интеллектуальные испытания, стратегические решения и психологическая игра, в которой наблюдательность, логика и умение работать с информацией могут стать решающими. Каждая новая локация – еще одна загадка, а каждое решение может повлиять на дальнейший ход игры. Победителя ждет приз в размере 500 000 гривен.

Destination X – украинская адаптация одноименного бельгийского приключенческого реалити-формата, получившего международное признание, в частности награды Rose d’Or ("Золотая роза") и C21 Awards. Шоу стало успешным в разных странах Европы, а в США уже готовят второй сезон.

Рамина Эсхакзай поделилась своим опытом участия в шоу "Предатели". Интервьюерша рассказала, почему решила принять участие в проекте.