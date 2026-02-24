Как сложилась жизнь детей Григория Чапкиса и живут ли они в Украине

Сегодня, 24 февраля, мог бы праздновать свой день рождения легендарный Григорий Чапкис. К сожалению, жизнь маэстро оборвалась в июне 2021 года. Народному артисту был 91 год.

На шоу "Танцы со звездами" хореограф часто вспоминал о своем сыне Греге. Более того, тот даже приезжал на один из выпусков проекта. 24 Канал расскажет, что известно о жизни детей и внуков Чапкиса и где они сейчас.

Может заинтересовать Где сейчас самая известная бандуристка Украины – Марина Круть

Где сейчас Лилия Чапкис?

Дочери хореографа сейчас 68 лет. Она живет в Италии. В городе Ареццо открыла балетную студию.

Ранее была в браке с артистом оперетты Евгением Сафрончиком.

Лилия Чапкис / Фото из инстаграма

В 1981 году родила дочь Анну, которая в Италии сделала себе успешную карьеру модели, а также актрисы кино и телевидения.

Лилия Чапкис с дочерью / Фото из инстаграма

Ранее Анна жила в Киеве. Однако, когда ей было 13 лет, то родители решили уехать из Украины.

У Лилии также есть и младшая дочь. Ее зовут Виктория. Внучка Чапкиса вдохновилась звездным дедушкой и пошла по его стопам – посвятила себя хореографии. Интересно, что училась Виктория в Киевской хореографической академии, однако сейчас также живет в Италии.

Внучка Григория Чапкиса / Фото из соцсетей

Когда Григорий Чапкис был в больнице, то хореограф станцевал свой последний вальс именно в больничных стенах.

Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс, и он вдруг ожил, и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он понимал, что это я и с ним делала движения вальса,

– призналась дочь хореографа.

Где сейчас Грег Чапкис?

Сын танцовщика уже немало лет живет в США. В Сан-Франциско у него есть собственная хип-хоп студия Chapkis Dance. Отметим, что Грег родился во втором браке звездного отца.

Еще раньше Чапкис-младший женился на американке, по имени Эмбер. У супругов родилось двое детей – Николай (Николя) и Максим.

Грег Чапкис с семьей в США / Фото из инстаграма танцовщика

Когда Григорий Чапкис умер, то на этом печальном событии собралась вся семья – Грег, Лилия и ее две дочери. В октябре 2021 года Чапкис-младший приезжал на могилу отца, которого похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Памятник маэстро установили лишь через несколько лет после смерти. Как писал Грег, это было трудно сделать из-за расстояния и еще и война усложнила процесс.

Извини, отец что так долго. Нелегко было сделать это с другого конца света в стране, где идет война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний, а в итоге просто хотели от нас большего. Мы с Лилией потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце в покое. Покойся с миром, мы скучаем по тебе,

– отметил сын хореографа.

Грег Чапкис отреагировал на установку памятника для отца / Скриншот из инстаграм-сторис

Как известно, мужчина во время войны не приезжал в Украину.