Сотни тысяч в год: сколько стоит школа, в которой учатся дети Монатика и Решетника

Первый учебный день уже позади, однако в сети до сих пор обсуждают фотографии звездных родителей и их детей из школы.

В частности, внимание привлекло то, что сыновья Дмитрия Монатика и Григория Решетника учатся в одном учебном заведении – частной Новопечерской школе в Киеве. Сколько стоит обучение там и что входит в стоимость – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Так, в семье Григория Решетника в этом году сразу трое школьников – 13-летний Иван, 9-летний Димитрий и 5-летний Александр. Самый младший сын ведущего в этом году стал первоклассником. В ноябре мальчику исполнится 6 лет.

Григорий Решетник с женой и тремя сыновьями / Фото из инстаграма телеведущего

У Дмитрия Монатика двое школьников – 10-летний Даниил и 9-летний Платон.

Дмитрий Монатик с женой и двумя сыновьями / Фото из инстаграма певца

Сколько стоит обучение в Новопечерской школе

В 2026–2027 учебном году очное обучение в Новопечерской школе для учеников 1–11 классов стоит 13 750 долларов в год, или около 614 тысяч гривен. В эту сумму входят образовательный процесс, необходимые учебные материалы, персональный учебный гаджет, школьная форма и питание. Также ученики могут посещать творческие кружки и спортивные секции, а раз в год проходят медицинский осмотр.

Школа также предлагает дистанционный формат: для учеников 1–4 классов он стоит 650 долларов за семестр, а для 5–11 классов – 850 долларов за семестр. Для семей, в которых в школе учатся двое или более детей, предусмотрена 5% скидка на обучение в формате "Наживо".

Сколько стоит обучение в Новопечерской школе / Скриншот с сайта школы

Таким образом, если все трое сыновей Решетника учатся очно, то с учетом этой скидки обучение может обойтись семье примерно в 39 тысяч долларов в год, или около 1 741 460 гривен.

Сам Григорий Решетник ранее объяснял, что выбирал школу для детей не из-за ее престижа, а из-за комфорта и атмосферы.

Дети с нетерпением ждали, когда пойдут в школу, потому что друзья, атмосфера, учителя. И очень радует, что есть вот такие возможности...,

– говорил телеведущий.

Григорий Решетник с младшим сыном / Фото из инстаграма телеведущего

К слову, в Новопечерской школе также учится единственная дочь дизайнера Кати Сильченко – Сати. Ранее мы рассказывали, в каких школах учатся дети других украинских звезд.