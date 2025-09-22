Об этом Григорий Решетник сказал в проекте "Тур по звездам", передает Show 24. По словам телеведущего, они с женой обращали внимание на комфорт, а не на престиж, когда выбирали школу для детей.
Сыновья Решетников учатся в Новопечерской школе, которая расположена в Печерском районе столицы.
Мы выбирали школу не по престижу, а по комфорту. Дети не могли дождаться, когда пойдут в школу, потому что друзья, атмосфера, учителя. И очень радостно, что есть вот такие возможности. Что касается финансов – все можно на официальном сайте узнать. Самое главное, что эти все средства заработаны честно, справедливо. Я рад, что есть возможность давать детям качественное образование,
– отметил Григорий.
Жена телеведущего подчеркнула, что они не экономят на детях. Супруги стараются обеспечить им максимальный комфорт.
Стоимость обучения в школе, в которой учатся сыновья Решетников / Скриншот с сайта
Кристина Решетник также рассказала, что в первые недели обучения было сложно наладить графики детей, в частности кружки, дополнительные занятия с учителями, спорт, однако сейчас все хорошо.
Детей стараемся приучать к самостоятельности. На самом деле классный такой период, хоть очень сложный, но они нам дают энергию, силы,
– добавила Кристина.
Кстати! Ранее Григорий Решетник показал в инстаграме семейные фотографии с 1 сентября. Старший сын Иван начал обучение в 6 классе, Дмитрий – в 3, а Александр пошел в старшую подготовительную группу.
Коротко о семье Григория Решетника?
Напомним, что Григорий Решетник познакомился с Кристиной в 2008 году. Впоследствии между ними завязались отношения. В 2010 году пара отпраздновала свадьбу в Ивано-Франковске.
Решетники воспитывают троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра.