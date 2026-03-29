"Момент, который разлучил каждого": дети Степана Гиги посвятили ему песню
Дети Степана Гиги, Степан и Квитослава, посвятили песню покойному отцу на концерте памяти в киевском Дворце спорта.
- На концерте выступали много украинских артистов, среди которых Роман Скорпион, Михаил Грицкан и Наталья Бучинская.
Дети Степана Гиги, Степан и Квитослава, посвятили песню покойному отцу. Они исполнили ее на концерте памяти народного артиста Украины, который состоялся 28 марта в киевском Дворце спорта.
Соответствующее видео опубликовали на инстаграм-странице охранной компании "Крук", которая вчера работала на концерте памяти Гиги.
Квитослава и Степан пошли по стопам отца и выступали вместе с ним. Сейчас они продолжают дело Степана Гиги. Посвящение певцу от детей стало самым трогательным моментом вечера.
Момент, который растрогал каждого сегодня,
– говорится в заметке.
В песне есть такие слова:
Ми сумуємо за тобою,
Як без тебе далі йти?
І допоки б'ється серце, у ньому житимеш завжди.
Відчуваємо, що поруч, хоч не з нами ти.
Ти наш янгол, що веде нас з висоти.
Реакция сети
- "Мурашки по коже. Голоса очень красивые и песня в самое сердце".
- "Молодцы. Квитослава, Степан – вы самые лучшие дети. Слушаешь и мурашки бегают".
- "Дети легендарного отца – супер".
- "До слез ваше исполнение. Уважайте песни своего папы. Вы его лучшее сокровище".
- "Невероятный концерт! Спасибо всем участникам и организаторам. Квитка и Степан так красиво пели. Какие они красивые, какие голоса! Супер!"
Реакция сети на песню, которую дети посвятили Степану Гизе / Скриншоты из инстаграма
Заметим, что на концерте памяти Степана Гиги выступали многие украинские артисты, лайнап объявляли на официальной странице артиста в инстаграме. В частности, Роман Скорпион, Геля Зозуля, Михаил Грицкан, IVAN NAVI, группа "Будьмо", Никита Киселев, FIЇNKA, Наталья Бучинская и другие.
Артем Пивоваров исполнил легендарную "Яворину", посвященную Назарию Яремчуку, который умер в 43-летнем возрасте от рака желудка. Слова к песне написал поэт-песенник Степан Галябарда.
Что известно о детях Степана Гиги?
Степан Гига был дважды женат. В первом браке родилась дочь Квитослава, которая с детства начала интересоваться музыкой. Она является заслуженной артисткой Украины, воспитывает сына Даниэля, который также поет.
Вторая жена, Галина, родила Гизе сына Степана. В команде отца он был единственным гитаристом. Также развивает сольную карьеру под псевдонимом SteveG.
Недавно в интервью 24 Каналу дети Степана Гиги рассказали, что в последние дни жизни отца много общались с ним. Квитослава и Степан до последнего были рядом с певцом.