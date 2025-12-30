Защищают Украину: кто из детей украинских знаменитостей служит в армии

Полномасштабная война изменила жизнь не только украинских знаменитостей, но и для их детей. Многие проявили свою четкую позицию и стали частью Сил Обороны. Кто-то присоединился к войску еще в начале вторжения, а кто-то проходил подготовку и выбирал специальность, прежде чем стать на защиту страны.

Для "звездных детей" это был не способ что-то доказать, а осознанный выбор. Они являются частью поколения, которые прокладывают собственный путь и не опираются на тень известных родителей. 24 Канал подробнее расскажет о детях украинских звезд, которые присоединились к армии.

Ярослав Грубич

Летом 2025 года ведущий Константин Грубич впервые рассказал о том, что его сын Ярослав мобилизовался. До этого парень работал оператором, режиссером и видеографом. 24 июля стало известно, что Ярослав Грубич получил тяжелое ранение. Он попал под обстрел и потерял руку.

Я понял, что жив. Была контузия. Но я больше думал о тех раненых и погибших, которые были рядом. Я смотрю на руку – рука еще висела, а кости уже не было. Понимал, что уже не пришьется,

– так защитник вспомнил первые часы после ранения.

Сейчас Ярослав Грубич проходит реабилитацию. Он планирует вернуться к военной службе - воин готов делать то, в чем будет наиболее полезным.



Ярослав Грубич / Фото из инстаграма Ярослава Грубича

Дмитрий Харчишин

Лидер группы "Друга Ріка" рассказывал, что его сын Дмитрий учился на философском факультете и презирал оружие и войну. Но после начала полномасштабного вторжения он не смог остаться в стороне.

Сначала парень служил сапером на северном направлении. В мае Валерий Харчишин рассказал, что сейчас его сын проходит офицерские курсы и учит других. Певец подчеркнул, что не вмешивается в службу сына, чтобы у других не было никаких подозрений.



Виталий Харчишин с сыном / Фото из инстаграма Виталия Харчишина

Иван Пелых

Старшему сыну украинского ведущего Игоря Пелыха, который погиб в ДТП в 2008, 23 года. Он учился на режиссера, но после начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

Парень был в теробороне Киева, впоследствии воевал на Бахмутском и Курском направлении, участвовал в боях в Лисичанске. Летом 2024 года он получил награду от министра обороны. Иван Пелых – командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.



Иван Пелых / Фото из инстаграма Ивана Пелыха

Сергей Кондратюк

Впервые о том, что сын Игоря Кондратюка находится в армии, рассказал Виталий Козловский. Впоследствии это подтвердил и сам продюсер. Сергей служит с сентября 2023 года, сейчас находится в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как и все родители, он волнуется за сына.

Это война. Но с другой стороны над местом, где сейчас сидит мой сын, не летают "Шахэды", а у нас над домом летают "Шахэды" и крылатые ракеты. Мы все на этой войне можем погибнуть, независимо от того, сидим мы на передке или у себя дома в Киеве. Это не значит, что я за него не переживаю. Это означает, что мы все воюем,

– считает Игорь Кондратюк.

Василий Зинкевич

Сын легендарного певца Василия Зинкевича начал карьеру как музыкант, впоследствии работал дизайнером. После начала полномасштабного вторжения он начал волонтерить и готовился к службе, проходя военные курсы.

Уже в 2024 году Василий Зинкевич младший решил присоединиться к Третьей штурмовой бригаде: сначала он проходил длительную подготовку, а уже в начале 2025 попал на позицию. На службе Василий имеет задачу прикрывать огнем пехотинцев во время штурмов.



Василий Зинкевич с сыном / Фото ОП