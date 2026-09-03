Как выглядят дети мэра Киева: 21-летний сын Виталия Кличко опубликовал редкое фото с сестрой

Потомки мэра столицы Виталия Кличко нечасто радуют публику подробностями своей личной жизни. Однако на днях его 21-летний сын Максим сделал приятное исключение и порадовал пользователей сети теплым снимком со своей старшей сестрой.

Обычно страница парня пестрит исключительно спортивным контентом, ведь он профессионально занимается баскетболом. Но на этот раз юноша решил разнообразить ленту семейными моментами. В инстаграме Максим опубликовал милый снимок, на котором крепко прижимает к себе 23-летнюю Елизавету-Викторию.

Судя по месту съемки, родственники прекрасно провели время вместе, катаясь на каруселях в немецком Мюнхене. Кстати, из парка аттракционов девушка ушла не с пустыми руками, получив в подарок большую мягкую игрушку.

Скучаю по тебе,

– короткая, но очень эмоциональная подпись баскетболиста к публикации.

Дети Кличко / фото из инстаграма

Напомним, что всего у Виталия Кличко и его бывшей жены Натальи Егоровой трое общих детей. Помимо Максима и Елизаветы, у бывших супругов есть 26-летний первенец Егор-Даниэль, который после получения диплома лондонского вуза остался работать за границей. Почему именно сейчас занимается дочь политика, семья держит в секрете, хотя в свое время девушка изучала психологию в Нидерландах.

Взрослый сын Виталия Кличко / фото из инстаграма

Родители развелись в августе 2022 года, и сейчас Наталья обустроила свою жизнь в Германии, где занимается моделингом и благотворительностью. Поскольку все дети разъехались по миру, их совместные семейные встречи стали настоящей редкостью, за которой вы изредка можете наблюдать в их соцсетях.

Стало известно, где сейчас находится дочь Владимира Кличко после смерти Хейден Панеттьери.