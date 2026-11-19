Они могли бы воспользоваться известной фамилией и сделать карьеру в кино или музыке. Однако в этих звездных семьях все сложилось совсем иначе.

Не каждый ребенок знаменитости мечтает о славе, камерах и красных дорожках. 24 Канал рассказывает о потомках голливудских звезд, которые не захотели повторять карьерный путь родителей и нашли себя в совершенно других сферах.

Сын Ашера выбрал учебу вместо шоу-бизнеса

Ашер – один из самых известных R&B-исполнителей мира, чьи песни годами возглавляли музыкальные чарты. Однако его старший сын Ашер "Синко" Рэймонд V не спешит использовать популярность отца для собственной карьеры.

Парень предпочитает уединение и даже не любит, когда его называют полным именем, ведь оно совпадает с именем знаменитого отца. Сам певец рассказывал, что Синко старается держаться как можно дальше от внимания публики.

В августе 2026 года парень поступил в Университет Говарда (Howard University). Какую именно специальность он выбрал, пока неизвестно. В отличие от старшего брата, младший сын Ашера Навид, напротив, интересуется индустрией развлечений.

Ашер и его старший сын / Коллаж 24 Канала

Дочь Алека Болдуина не нашла себя в Голливуде

Ирланд Болдуин выросла в семье, где популярность была привычной частью жизни. Ее отец Алек Болдуин – известный актер, а мать Ким Бейсингер также сыграла немало громких ролей в кино.

Ирланд некоторое время пробовала себя в модельном бизнесе и индустрии развлечений, однако впоследствии поняла, что Голливуд – не ее место. В одном из интервью девушка откровенно признавалась, что не считает актерство своим призванием и тяжело переносила постоянное внимание.

В конце концов она покинула Лос-Анджелес и переехала в Орегон. Сейчас Ирланд интересуется сценаристским делом, сотрудничает с брендами и воспитывает дочь. Она выбрала творчество, но без необходимости строить карьеру под известной фамилией.

Алек Болдуин и его дочь Ирланд / Коллаж 24 Канала

Дочери Пола Маккартни выбрали профессии, далекие от музыки

Несмотря на то, что их отец – легендарный музыкант The Beatles, дочери Пола Маккартни не стали строить карьеру на сцене. Стелла Маккартни посвятила себя моде, Мэри стала фотографом и режиссером, а самая младшая Беатрис интересовалась морской биологией.

Стелла основала собственный модный бренд и завоевала международное признание. Мэри же работала с известными изданиями, снимала документальные фильмы и развивала фотографические проекты. Беатрис, в отличие от сестер, почти не появляется на публике. Еще в детстве она увлекалась наукой и рассматривала возможность стать морской биологом.

Дочери Пола Маккартни / Коллаж 24 Канала

Дочь Тома Селлека променяла Голливуд на конный спорт

Том Селлек известен зрителям по сериалам "Частный детектив Магнум" и "Голубая кровь". Его дочь Анна Селлек могла бы попробовать построить актерскую карьеру, однако больше всего ее увлекали лошади.

В детстве девушка занималась конным спортом, а впоследствии даже попробовала пожить в Лос-Анджелесе, учиться и работать в индустрии развлечений. Она устроилась в пиар-агентство и ненадолго попробовала себя в модельном бизнесе, однако поняла, что не хочет отказываться от своего увлечения.

Сейчас Анна – профессиональная наездница, специализирующаяся на конкуре (преодолении конных препятствий). Кроме того, она управляет собственной конюшней и конным хозяйством Descanso Farm. По ее словам, именно лошади дали ей возможность добиваться собственных результатов независимо от успехов родителей.

Ханна Маргарет Селлек / Фото из инстаграма hannahselleck

Контекстная ссылка: Кстати, совсем недавно внимание поклонников привлекли и дети другой голливудской семьи – Энн Хэтэуэй показала своих сыновей, которые заметно подросли.