Детское Евровидение-2025: известно имя звезды, которая стала сонграйтеркой Нацотбора

Украина готовится к Детскому Евровидению. Автором песен в этом году будет рэперша, одна из представительниц страны на Евровидении-2024, alyona alyona.

Это стало известно на встрече с командой Нацотбора и представителями Общественного вещания, передает Show 24.

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Alyona Alyona вместе с музыкальным продюсером Светланой Тарабаровой создаст песни для финалистов Нацотбора на Детское Евровидение. Финал, на котором выберут представителя Украины, состоится в октябре 2025 года.

Хочу сказать, что для меня большая честь быть причастной к Детскому Евровидению. И передать свой опыт сонграйтерский, чтобы он пригодился и стал полезным. И, возможно, я помогу какой-то песне или ребенку стать лучше, сделать что-то хорошее. А возможно, даже именно моя песня представит Украину на Детском Евровидении,

– поделилась alyona alyona.

Сейчас идет прием заявок на участие в Национальном отборе. Форма перестанет действовать 10 июля.

Чтобы принять участие в Нацотборе-2025, юным музыкантам не обязательно иметь собственную песню. Для заявки достаточно записать две кавер-версии популярных треков и личное видеопредставление. По собственному желанию они могут подать на рассмотрение авторскую песню, однако это не повлияет на возможность пройти в следующий этап отбора.

Последнее о Детском Евровидении

Песенный конкурс в этом году состоится в Грузии 13 декабря, а именно, в Тбилиси. Второй раз за историю Детского Евровидения именно эта страна будет принимать юных участников.

В прошлом году Украину на Детском Евровидении представил 12-летний Артем Котенко из Ахтырки Сумской области. Он представил песню Hear Me Now и занял третье место. Это лучший результат Украины за последние 11 лет.