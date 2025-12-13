Франция победила на Детском Евровидении-2025

Нынешний песенный конкурс принимала Грузия. Об этом сообщает 24 Канал.

Напомним, что в прошлом году Детское Евровидение проходило в Мадриде (Испания). Победу одержал представитель Грузии Андрея Путкарадзе с песней To my mom. Артем Котенко, который выступал на песенном конкурсе от Украины, занял 3 место. На сцене юный артист исполнил трек Hear Me Now.

В мае стало известно, что Детское Евровидение-2025 состоится в Тбилиси 13 декабря.

В этом году Украину представляла София Нерсесян, которая в октябре победила на Национальном отборе с композицией "Мотанка". Девушка получила 5 баллов от жюри и 6 от зрителей.