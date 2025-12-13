Франція перемогла на Дитячому Євробаченні-2025
Сьогодні, 13 грудня, відгримів фінал Дитячого Євробачення-2025. Перемогу у фіналі пісенного конкурсу здобула Lou Deleuze з Франції.
Вона виступала з піснею Ce monde, передає 24 Канал.
Lou Deleuze зібрала 248 балів від журі та глядачів.
Що відомо про Дитяче Євробачення-2025?
Нагадаємо, що торік Дитяче Євробачення проходило у Мадриді (Іспанія). Перемогу здобув представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею To my mom. Артем Котенко, який виступав на пісенному конкурсі від України, посів 3 місце. На сцені юний артист виконав трек Hear Me Now.
У травні стало відомо, що Дитяче Євробачення-2025 відбудеться у Тбілісі 13 грудня.
Цьогоріч Україну представляла Софія Нерсесян, яка у жовтні перемогла на Національному відборі з композицією "Мотанка". Дівчина отримала 5 балів від журі та 6 від глядачів.
Загалом у пісенному конкурсі взяло участь 18 країн: Мальта, Азербайджан, Хорватія, Сан-Марино, Вірменія, Україна, Ірландія, Нідерланди, Польща, Північна Македонія, Чорногорія, Італія, Португалія, Іспанія, Грузія, Кіпр, Франція та Албанія.