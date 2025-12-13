Франція перемогла на Дитячому Євробаченні-2025

Вона виступала з піснею Ce monde, передає 24 Канал.

Lou Deleuze зібрала 248 балів від журі та глядачів.

Нагадаємо, що торік Дитяче Євробачення проходило у Мадриді (Іспанія). Перемогу здобув представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею To my mom. Артем Котенко, який виступав на пісенному конкурсі від України, посів 3 місце. На сцені юний артист виконав трек Hear Me Now.

У травні стало відомо, що Дитяче Євробачення-2025 відбудеться у Тбілісі 13 грудня.

Цьогоріч Україну представляла Софія Нерсесян, яка у жовтні перемогла на Національному відборі з композицією "Мотанка". Дівчина отримала 5 балів від журі та 6 від глядачів.