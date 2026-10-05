Первые прогнозы на Детское Евровидение-2026: какое место предсказывают Украине

До финала Детского Евровидения-2026 на Мальте осталось несколько недель. После того как стали известны все 16 конкурсных песен, поклонники Евровидения уже начали выбирать своих фаворитов.

Украина в настоящее время входит в десятку лидеров неофициального рейтинга. Какое место занимает наша страна и кто сейчас возглавляет список – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Так, на одном из популярных фан-сайтов конкурса под названием Eurovisionworld после презентации всех 16 конкурсных песен запустили голосование за фаворитов.

По состоянию на полдень 5 октября свои голоса уже отдали 1739 слушателей. Украинка Эрика Колесниченко пока занимает шестое место в рейтинге фаворитов. За ее песню Not a Lullaby проголосовали 135 пользователей.

А наибольшую поддержку получила Испания – за нее проголосовали 337 человек. На Детском "Евровидении" эту страну представит 10-летний Лукас Паулано с песней "Cuore bello (te quiero, te quiero)".

Второе место занимает Польша с 246 голосами, а третье – Армения, которую поддержали 224 пользователя.

В пятерку фаворитов также вошли Кипр и Северная Македония – они получили 202 и 190 голосов соответственно.

Опрос о победителе Детского Евровидения-2026 / Скриншот из сети

Опрос о победителе Детского Евровидения-2026 / Скриншот из сети

В то же время стоит отметить, что это лишь опрос фанатов, а не официальное голосование Детского Евровидения. Оно не влияет на результаты конкурса. Официальное голосование состоится 24 октября во время финала.

Ранее мы рассказывали подробнее об Эрике Колесниченко, которая представит Украину на Детском Евровидении-2026, а также о ее конкурсной песне.