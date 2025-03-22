Девушка фронтмена группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца заговорила о свадьбе и детях
- Юлиана Корецкая, девушка Сергея Танчинца из группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, поделилась планами относительно свадьбы и детей, отметив, что они планируют детей, но не свадьбу в классическом понимании.
- Корецкая рассказала, что они с Танчинецким справляются с бытом сами, без домработницы, и заказывают клининг примерно раз в два-три месяца для генеральной уборки.
Девушка фронтмена группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца заговорила о свадьбе и детях. Также Юлиана Корецкая рассказала о быте с любимым.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм. Корецкая решила пообщаться с подписчиками.
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Среди вопросов, конечно, были и о личной жизни. У Юлианы Корецкой спросили, есть ли в планах свадьба и дети.
Думаю, большинство влюбленных людей планируют и то, и другое. Мы придумали имена будущим детям на второй день наших отношений. Поэтому так, планируем. А насчет свадьбы в его классическом понимании – видимо, нет. Точно не в этих реалиях,
– ответила она.
Юлиана Корецкая рассказала о быте с Сергеем Танчинцем
Также у Корецкой поинтересовались, правда ли, что Танчинец очень помогает ей в быту.
Это, скорее, я помогаю ему в быту. Не буду здесь расписывать, но мне правда очень повезло. Ну, как и ему со мной, конечно,
– отметила Юлиана.
Возлюбленная Сергея Танчинца поделилась, что у них нет домработницы, и говорит, что в ней нет необходимости.
Во-первых, нам реально в кайф, и мы справляемся сами. Во-вторых, нас нет дома по 2 недели в месяц. Мы элементарно не успеваем развести сильный срач,
– добавила Юлиана Корецкая.
В то же время примерно раз в два-три месяца пара заказывает клининг для генеральной уборки дома.
Напомним, что в сети долгое время ходили слухи о романе Сергея Танчинца с пиарщицей группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юлианой Корецкой. В мае 2024 года девушка подтвердила, что находится в отношениях с певцом.
В сентябре 2023 года Сергей Танчинец объявил о разводе с женой Анной. В этом браке родилось двое детей: сын Лукьян и дочь Анастасия.