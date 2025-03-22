Девушка фронтмена группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца заговорила о свадьбе и детях. Также Юлиана Корецкая рассказала о быте с любимым.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм. Корецкая решила пообщаться с подписчиками.

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Среди вопросов, конечно, были и о личной жизни. У Юлианы Корецкой спросили, есть ли в планах свадьба и дети.

Думаю, большинство влюбленных людей планируют и то, и другое. Мы придумали имена будущим детям на второй день наших отношений. Поэтому так, планируем. А насчет свадьбы в его классическом понимании – видимо, нет. Точно не в этих реалиях,

– ответила она.

Юлиана Корецкая о свадьбе и детях / Скриншот из инстаграма

Юлиана Корецкая рассказала о быте с Сергеем Танчинцем

Также у Корецкой поинтересовались, правда ли, что Танчинец очень помогает ей в быту.

Это, скорее, я помогаю ему в быту. Не буду здесь расписывать, но мне правда очень повезло. Ну, как и ему со мной, конечно,

– отметила Юлиана.

Юлиана Корецкая о быте с любимым / Скриншот из инстаграма

Возлюбленная Сергея Танчинца поделилась, что у них нет домработницы, и говорит, что в ней нет необходимости.

Во-первых, нам реально в кайф, и мы справляемся сами. Во-вторых, нас нет дома по 2 недели в месяц. Мы элементарно не успеваем развести сильный срач,

– добавила Юлиана Корецкая.

В то же время примерно раз в два-три месяца пара заказывает клининг для генеральной уборки дома.

Корецкая ответила, есть ли у них домработница / Скриншот из инстаграма

Напомним, что в сети долгое время ходили слухи о романе Сергея Танчинца с пиарщицей группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юлианой Корецкой. В мае 2024 года девушка подтвердила, что находится в отношениях с певцом.

В сентябре 2023 года Сергей Танчинец объявил о разводе с женой Анной. В этом браке родилось двое детей: сын Лукьян и дочь Анастасия.