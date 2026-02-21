Как выглядит и где сейчас единственная дочь Павла Зиброва – Диана

Диана Зиброва – единственная дочь Павла и Марины Зибровых, которая родилась в 1997 году. Сегодня, 21 февраля, девушка отмечает день рождения. Ей исполнилось 29 лет.

Диана очень редко дает интервью, а в соцсетях почти не делится личной жизнью. Время от времени звездный папа может рассказать о своей дочери. 24 Канал поделится, что известно о Диане Зибровой и где она сейчас.

Что известно о единственной дочери Павла Зиброва?

Как известно, от предыдущих отношений Павла и Марины есть дети. Однако в этом браке у пары родилась дочь Диана.

Ранее Зибров признавался, что его можно назвать "подкаблучником", потому что жена и дочь всем заправляют.

Сегодня девушка работает вместе со звездным отцом. Она его концертный директор, а также является SMM-менеджером. Об этом говорится на ее странице в фейсбуке. Также отмечается, что Диана училась в Учебно-научном институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

Информация о Диане Зибровой / Скриншот из соцсетей

У нее – семь специальностей. Она и визажистка, и соцсети ведет. Молодец, работает 24 часа в сутки. Так, как она отдается отцу и нашему делу, не отдастся никто. Она получает зарплату у папы. Все по-честному,

– отмечал ранее певец.

Интересный факт. Именно дочь убедила певца перепеть песню "Мертві бджоли" на новый манер.

Павел Зибров с дочерью / Фото из инстаграма артиста

Сама девушка не является публичной личностью, поэтому не так часто ее можно увидеть в компании Павла Николаевича на каких-то мероприятиях.

Диана Зиброва в 2019 году / Фото с фейсбука

Личная жизнь

Очевидно, что и в этом вопросе есть очень мало информации. В 2024 году СМИ писали, что девушка находится в отношениях с украинским бизнесменом Андреем Ищенко. Он даже сделал Диане предложение руки и сердца, а свадьбу якобы должны были гулять в 2022 году.

Но началась война и все планы пришлось отменить. Пара решила отложить празднование до мирных времен.

Диана Зиброва со своим возлюбленным / Фото из соцсетей

Но какие у пары отношения на данный момент – неизвестно, ведь звездный отец об этом не говорит, инстаграм-страница закрыта, а в фейсбуке всего есть несколько фото девушки и других звезд.

Где сейчас Диана Зиброва?

Зиброва живет в Украине и продолжает помогать отцу. В 2025 году всех удивила похудением на 20 килограммов за три месяца.

По словам Дианы, такого результата ей помогли достичь правильное питание, движение, массажи и контрастный душ.

"Я была в разных формах и всегда любила себя. Главное – это здоровье и ваше самочувствие. За это лето похудела на 20 кг: сначала из-за стресса, а потом – осознанно, благодаря питанию и движению. Сейчас моя формула: тарелка с большим количеством зелени + белки + здоровые жиры (углеводов им немного); отличать голод от жажды; плавание, быстрая ходьба; массаж сухой щеткой, контрастный душ, эндосфера/стратосфера; ежедневное увлажнение тела. Теперь результат держу и добавляю тренировки по пилатесу для тонуса", – поделилась секретом успеха Зиброва.

Диана Зиброва с родителями / Фото из инстаграма Павла Зиброва

