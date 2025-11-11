Слили фото со свадьбы участницы "Холостяка-14": Григорий Решетник прокомментировал
- В сеть слили фотографии с якобы свадьбы участницы "Холостяка" Дианы Зотовой, на которых она в белом наряде с букетом роз.
- Пользователи предположили, что это могла быть рекламная съемка, но автор фотографий утверждает, что пару поздравляли со свадьбой.
На телеканале СТБ транслируют новый сезон "Холостяка" с участием украинского актера Тараса Цимбалюка. Зрители увидели пока только 4 выпуска шоу, однако в различных телеграм-каналах и других соцсетях "сливают" разнообразную информацию об участницах проекта.
В частности, активно пишут о финалистках и победительнице шоу. Победу пророчат модели из Николаева Диане Зотовой. В то же время в Threads появились фото якобы со свадьбы девушки. Свой комментарий под публикацией уже оставил телеведущий "Холостяка" Григорий Решетник, передает 24 Канал.
Так, пользовательница Anastasiia Myrhorodska опубликовала серию фото, где видно Диану Зотову с братом и якобы женихом и гостями свадьбы. На фото модель одета в белый наряд и держала в руках букет роз.
По словам автора поста, эти фотографии она сделала возле Министерства юстиции в Тбилиси.
Под публикацией Григорий Решетник написал: "Диане здесь лет 18, видимо".
В комментариях пользователи предположили, что это могла быть рекламная съемка для бренда, однако Anastasiia Myrhorodska утверждает, будто пару поздравляли с праздником, а фотографа не было.
Сама Диана пока никак эту ситуацию не комментировала.
Что известно об участии Зотовой в "Холостяке"?
- На первую вечеринку она появилась в розовом макси-платье.
- Она стала единственной участницей реалити, которая была знакома с Тарасом Цимбалюком еще до начала "Холостяка".
- В 2021 году модель участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", где актер был ведущим. Впоследствии они начали общаться в соцсетях, даже говорили о встрече, однако этого так и не произошло.
- По словам Дианы, проект "Холостяк" – это возможность напомнить о себе и попробовать построить что-то серьезное.
- После 4 выпуска девушка все еще остается на проекте.