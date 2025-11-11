Слили фото со свадьбы участницы "Холостяка-14": Григорий Решетник прокомментировал

На телеканале СТБ транслируют новый сезон "Холостяка" с участием украинского актера Тараса Цимбалюка. Зрители увидели пока только 4 выпуска шоу, однако в различных телеграм-каналах и других соцсетях "сливают" разнообразную информацию об участницах проекта.

В частности, активно пишут о финалистках и победительнице шоу. Победу пророчат модели из Николаева Диане Зотовой. В то же время в Threads появились фото якобы со свадьбы девушки. Свой комментарий под публикацией уже оставил телеведущий "Холостяка" Григорий Решетник, передает 24 Канал.

Интересно Тимоти Шаламе разошелся с Кайли Дженнер, – СМИ

Так, пользовательница Anastasiia Myrhorodska опубликовала серию фото, где видно Диану Зотову с братом и якобы женихом и гостями свадьбы. На фото модель одета в белый наряд и держала в руках букет роз.

По словам автора поста, эти фотографии она сделала возле Министерства юстиции в Тбилиси.

Под публикацией Григорий Решетник написал: "Диане здесь лет 18, видимо".

В сеть слили фото со свадьбы Дианы Зотовой / Скриншот с Threads

В комментариях пользователи предположили, что это могла быть рекламная съемка для бренда, однако Anastasiia Myrhorodska утверждает, будто пару поздравляли с праздником, а фотографа не было.

Сама Диана пока никак эту ситуацию не комментировала.

Что известно об участии Зотовой в "Холостяке"?

На первую вечеринку она появилась в розовом макси-платье.

Она стала единственной участницей реалити, которая была знакома с Тарасом Цимбалюком еще до начала "Холостяка".