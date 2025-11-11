Злили фото з весілля учасниці "Холостяка-14": Григорій Решетник прокоментував
- У мережу злили фотографії з нібито весілля учасниці "Холостяка" Діани Зотової, на яких вона в білому вбранні з букетом троянд.
- Користувачі припустили, що це могла бути рекламна зйомка, але авторка фотографій стверджує, що пару вітали з весіллям.
На телеканалі СТБ транслюють новий сезон "Холостяка" за участю українського актора Тараса Цимбалюка. Глядачі побачили поки лише 4 випуски шоу, проте в різних телеграм-каналах й інших соцмережах "зливають" різноманітну інформацію про учасниць проєкту.
Зокрема, активно пишуть про фіналісток і переможницю шоу. Перемогу пророкують моделі з Миколаєва Діані Зотовій. Водночас у Threads з'явилися фото нібито з весілля дівчини. Свій коментар під публікацією вже залишив телеведучий "Холостяка" Григорій Решетнік, передає 24 Канал.
Так, користувачка Anastasiia Myrhorodska опублікувала серію фото, де видно Діану Зотову з братом та нібито нареченим і гостями весілля. На фото модель одягнена в біле вбрання й тримає у руках букет троянд.
За словами авторки допису, ці світлини вона зробила біля Міністерства юстиції в Тбілісі.
Під публікацією Григорій Решетник написав: "Діані тут років 18, мабуть".
У коментарях користувачі припустили, що це могла бути рекламна зйомка для бренду, проте Anastasiia Myrhorodska стверджує, ніби пару вітали зі святом, а фотографа не було.
Сама Діана поки ніяк цю ситуацію не коментувала.
Що відомо про участь Зотової в "Холостяку"?
- На першу вечірку вона з'явилася у рожевій максі сукні.
- Вона стала єдиною учасницею реаліті, яка була знайома з Тарасом Цимбалюком ще до початку "Холостяка".
- У 2021 році модель брала участь у конкурсі краси "Міс Україна", де актор був ведучим. Згодом вони почали спілкуватися в соцмережах, навіть говорили про зустріч, проте цього так і не відбулося.
- За словами Діани, проєкт "Холостяк" – це можливість нагадати про себе та спробувати побудувати щось серйозне.
- Після 4 випуску дівчина все ще залишається на проєкті.