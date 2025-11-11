Злили фото з весілля учасниці "Холостяка-14": Григорій Решетник прокоментував

На телеканалі СТБ транслюють новий сезон "Холостяка" за участю українського актора Тараса Цимбалюка. Глядачі побачили поки лише 4 випуски шоу, проте в різних телеграм-каналах й інших соцмережах "зливають" різноманітну інформацію про учасниць проєкту.

Зокрема, активно пишуть про фіналісток і переможницю шоу. Перемогу пророкують моделі з Миколаєва Діані Зотовій. Водночас у Threads з'явилися фото нібито з весілля дівчини. Свій коментар під публікацією вже залишив телеведучий "Холостяка" Григорій Решетнік, передає 24 Канал.

Так, користувачка Anastasiia Myrhorodska опублікувала серію фото, де видно Діану Зотову з братом та нібито нареченим і гостями весілля. На фото модель одягнена в біле вбрання й тримає у руках букет троянд.

За словами авторки допису, ці світлини вона зробила біля Міністерства юстиції в Тбілісі.

Під публікацією Григорій Решетник написав: "Діані тут років 18, мабуть".

У мережу злили фото з весілля Діани Зотової / Скриншот з Threads

У коментарях користувачі припустили, що це могла бути рекламна зйомка для бренду, проте Anastasiia Myrhorodska стверджує, ніби пару вітали зі святом, а фотографа не було.

Сама Діана поки ніяк цю ситуацію не коментувала.

Що відомо про участь Зотової в "Холостяку"?

На першу вечірку вона з'явилася у рожевій максі сукні.

Вона стала єдиною учасницею реаліті, яка була знайома з Тарасом Цимбалюком ще до початку "Холостяка".