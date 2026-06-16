Участница "Холостяка" сообщила о разводе с футболистом, ради которого ушла от Цимбалюка
Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Диана Зотова сообщила о разводе с украинским футболистом Николаем Кухаревичем. Модель не стала вдаваться в подробности и не назвала причину разрыва.
В инстаграме Зотова опубликовала видео, в котором собрала кадры с любимым, в том числе с церемонии бракосочетания. Таким образом, модель наконец подтвердила, что официально оформила отношения с Кухаревичем.
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Диана Зотова сообщила, что пока не готова комментировать расставание с Николаем Кухаревичем. Пара не вместе уже полгода, однако модель решилась рассказать об этом только сейчас.
Я не люблю выносить личное на публику. Но я устала скрывать. Устала каждый день получать одни и те же вопросы. Устала лгать людям в глаза. Устала притворяться, что ничего не произошло. Устала объяснять чужие поступки,
– призналась она.
Участница "Холостяка-14" попросила подписчиков больше не беспокоить ее вопросами.
Прошло полгода, и я все же решилась сказать правду о том, что не сложилось. Эта история длилась три года. Но брак закончился, так и не успев начаться. В какой-то момент ты просто понимаешь: люди не меняются. Но измениться можешь ты сама, перестав принимать то, что тебя разрушает,
– отметила Зотова.
Диана обратилась к подписчикам с советом: никогда не брать на себя ответственность, если не уверены, что готовы нести ее до конца. Модель попросила с уважением отнестись к ее откровенному признанию и добавила, что будет блокировать людей, которые будут писать оскорбительные комментарии в адрес обоих.
Я больше не позволю никому себя разрушать. Отныне я позволяю себе только быть счастливой, несмотря ни на что,
– подчеркнула Диана.
Диана Зотова и ее участие в "Холостяке-14": главное
- Напомним, Диана Зотова стала участницей 14 сезона проекта "Холостяк", главным героем которого был Тарас Цимбалюк. Модель была одной из фавориток, ей даже пророчили победу.
- Цимбалюк попрощался с Зотовой в 5-м выпуске после того, как она призналась актеру, что все еще испытывает чувства к бывшему. Впоследствии модель рассказала, что общалась с ним, когда отпросилась на работу после первой вечеринки, однако добавила, что они не виделись.
- Когда на экраны еще выходил "Холостяк", в сети появились фото, где Диана запечатлена в свадебном платье рядом с братьями и мужчиной, похожим на Николая Кухаревича.
- Отметим, что еще тогда модель не покинула проект. Позже она прокомментировала слухи о тайной свадьбе, заявив, что это была рекламная съемка.
- На пост-шоу реалити-шоу "Холостяк" Зотова сообщила, что обручена.