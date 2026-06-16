Участница "Холостяка" сообщила о разводе с футболистом, ради которого ушла от Цимбалюка

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Диана Зотова сообщила о разводе с украинским футболистом Николаем Кухаревичем. Модель не стала вдаваться в подробности и не назвала причину разрыва.

В инстаграме Зотова опубликовала видео, в котором собрала кадры с любимым, в том числе с церемонии бракосочетания. Таким образом, модель наконец подтвердила, что официально оформила отношения с Кухаревичем.

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Диана Зотова сообщила, что пока не готова комментировать расставание с Николаем Кухаревичем. Пара не вместе уже полгода, однако модель решилась рассказать об этом только сейчас.

Я не люблю выносить личное на публику. Но я устала скрывать. Устала каждый день получать одни и те же вопросы. Устала лгать людям в глаза. Устала притворяться, что ничего не произошло. Устала объяснять чужие поступки,

– призналась она.

Участница "Холостяка-14" попросила подписчиков больше не беспокоить ее вопросами.

Прошло полгода, и я все же решилась сказать правду о том, что не сложилось. Эта история длилась три года. Но брак закончился, так и не успев начаться. В какой-то момент ты просто понимаешь: люди не меняются. Но измениться можешь ты сама, перестав принимать то, что тебя разрушает,

– отметила Зотова.

Диана обратилась к подписчикам с советом: никогда не брать на себя ответственность, если не уверены, что готовы нести ее до конца. Модель попросила с уважением отнестись к ее откровенному признанию и добавила, что будет блокировать людей, которые будут писать оскорбительные комментарии в адрес обоих.

Я больше не позволю никому себя разрушать. Отныне я позволяю себе только быть счастливой, несмотря ни на что,

– подчеркнула Диана.

Диана Зотова и ее участие в "Холостяке-14": главное