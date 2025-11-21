Диана Зотова из "Холостяка" прокомментировала слухи, что вышла замуж за бывшего

Несколько недель назад в сети появились фотографии с якобы свадьбы модели и экс-участницы 14 сезона проекта "Холостяк" Дианы Зотовой. В новом интервью у девушки спросили, действительно ли она вышла замуж за бывшего парня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.ua. Зотова ответила на вопрос без конкретики.

Диана Зотова отметила, что когда состоится ее свадьба, все точно ее увидят.

На моей свадьбе будет роскошное платье с фатой, у моего мужа – костюм, рядом будут мои родственники и родственники мужа, друзья, которые разделят с нами это счастье, и в моих соцсетях будет подтверждение. Как только будет свадьба – вы этого точно не пропустите, обещаю (улыбается),

– сказала модель.

Напомним, что девушка покинула проект "Холостяк" в 5 выпуске, который снимали в Карпатах. Диана призналась Тарасу Цимбалюку, что все еще испытывает чувства к бывшему парню, поэтому он решил ее отпустить.

Актер также предположил, что Диана ездила к бывшему, когда отпрашивалась на первой вечеринке на работу. Позже модель прокомментировала обвинения Цимбалюка. По словам Зотовой, она действительно была на съемке во Франции. Тогда девушке неожиданно позвонил бывший. Они до утра говорили по телефону, но не виделись.

Диана поняла, что у нее все еще остались чувства к парню, поэтому решила вернуться на проект и рассказать все Цимбалюку лично. Модель также отметила, что покинула "Холостяка" по собственной инициативе.

Диана Зотова и Тарас Цимбалюк разговаривают в Карпатах / Фото с сайта СТБ

Что известно о "свадьбе" Дианы Зотовой?