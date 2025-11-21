Діана Зотова з "Холостяка" прокоментувала чутки, що вийшла заміж за колишнього

Кілька тижнів тому в мережі з'явились фотографії з нібито весілля моделі та ексучасниці 14 сезону проєкту "Холостяк" Діани Зотової. В новому інтерв'ю в дівчини запитали, чи справді вона вийшла заміж за колишнього хлопця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.ua. Зотова відповіла на питання без конкретики.

До речі Діана Зотова з "Холостяка" відповіла, чи бачилась з колишнім під час проєкту

Діана Зотова зазначила, що коли відбудеться її весілля, всі точно його побачать.

На моєму весіллі буде розкішна сукня з фатою, у мого чоловіка – костюм, поруч будуть мої родичі та родичі чоловіка, друзі, які розділять з нами це щастя, і в моїх соцмережах буде підтвердження. Як тільки буде весілля – ви цього точно не пропустите, обіцяю (посміхається),

– сказала модель.

Нагадаємо, що дівчина покинула проєкт "Холостяк" у 5 випуску, який знімали в Карпатах. Діана зізналась Тарасу Цимбалюку, що все ще має почуття до колишнього хлопця, тож він вирішив її відпустити.

Актор також припустив, що Діана їздила до колишнього, коли відпрошувалась на першій вечірці на роботу. Згодом модель прокоментувала звинувачення Цимбалюка. За словами Зотової, вона справді була на зйомці у Франції. Тоді дівчині несподівано подзвонив колишній. Вони до ранку говорили телефоном, але не бачились.

Діана зрозуміла, що в неї все ще залишились почуття до хлопця, тож вирішила повернутись на проєкт і розповісти все Цимбалюку особисто. Модель також зазначила, що покинула "Холостяка" за власної ініціативи.

Діана Зотова і Тарас Цимбалюк розмовляють у Карпатах / Фото з сайту СТБ

Що відомо про "весілля" Діани Зотової?