Принц Уильям отреагировал на гибель Диогу Жота: "Мысли с его семьей"

3 июля в автокатастрофе погиб игрок Ливерпуля и сборной Португалия Диогу Жота и его брат Андре Силва. Спортивное сообщество уже второй день не может отойти от трагического известия, известные люди выражают соболезнования близким футболистов.

На гибель Диогу Жота и Андре Силва отреагировал принц Уильям. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Уэльских.

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Уильям прокомментировал гибель футболистов на официальной инстаграм-странице принца и принцессы Уэльских. Наследник британского престола опубликовал сториз, где выразил соболезнования близким Диогу Жота.

Как часть футбольной семьи, я глубоко опечален известием о смерти Диогу Жота и его брата. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто его знал,

– написал принц Уильям.

Принц Уильям отреагировал на гибель Диогу Жота / Скриншот из инстаграма

Реакция футбольного мира на гибель Диогу Жота и Андре Силва

Криштиану Роналду: "Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной. Ты только что женился. Выражаю твоей семье, жене и детям свои соболезнования. Желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойся с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам".

Юрген Клопп: "Это тот момент, когда мне тяжело! У этих слов должна была бы быть другая цель, впрочем сейчас ее трудно представить! Мое сердце разбито после того, как я узнал новости о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и замечательным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Мы будем очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы я хотел бы направить Руте, детям, семье, друзьям и близким! Покойся с миром".

Пауло Фонсека: "Сегодня трагический день. Мои мысли с семьей Диогу. Мы потеряли феноменального человека. Ваша честность, смирение, простота и талант – пример для всех нас. Ты навсегда останешься в наших сердцах".