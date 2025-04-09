Дизайнер образов Зеленских и Усика: Эльвира Гасанова во второй раз беременна

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова во второй раз станет мамой. Основательница брендов, наряды которых выбирают Зеленские и Усик, поделилась беременными фото.

Новостью о беременности Эльвира Гасанова поделилась с поклонниками 9 апреля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

К слову Младшая дочь Дональда Трампа рассекретила пол будущего малыша

Дизайнер призналась, что не планировала беременеть во время полномасштабной войны. А несколько месяцев назад шутила, что один ребенок – для нее "лимит".

Вселенная улыбнулась. И такая: "Держи" – и бросила мне новую душу. Сегодня я беременна. И так, кажется, третья мировая уже стучится в дверь, но мое тело снова решило дать жизнь. Я боюсь. Я злюсь. Но я также смеюсь и плачу, когда думаю, как этот маленький внутри уже меня меняет меня. Потому что если уж и идти сквозь бурю – то со смыслом,

– поделилась Гасанова.

Эльвира Гасанова рассказала, что ее дочь Айлин уже планирует имя для своего младшего брата или сестры. Дизайнер поделилась серией фото, где показала себя беременной, засветила Айлин и растрогала кадрами с мужем.

Эльвира Гасанова / Фото из инстаграма Эльвиры Гасановой

Что известно об Эльвире Гасановой