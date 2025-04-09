Дизайнер образов Зеленских и Усика: Эльвира Гасанова во второй раз беременна
- Украинский дизайнер Эльвира Гасанова во второй раз беременна.
- Дизайнер призналась, что не планировала беременность во время войны, но радуется новой жизни, которая меняет ее.
Украинский дизайнер Эльвира Гасанова во второй раз станет мамой. Основательница брендов, наряды которых выбирают Зеленские и Усик, поделилась беременными фото.
Новостью о беременности Эльвира Гасанова поделилась с поклонниками 9 апреля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
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Дизайнер призналась, что не планировала беременеть во время полномасштабной войны. А несколько месяцев назад шутила, что один ребенок – для нее "лимит".
Вселенная улыбнулась. И такая: "Держи" – и бросила мне новую душу. Сегодня я беременна. И так, кажется, третья мировая уже стучится в дверь, но мое тело снова решило дать жизнь. Я боюсь. Я злюсь. Но я также смеюсь и плачу, когда думаю, как этот маленький внутри уже меня меняет меня. Потому что если уж и идти сквозь бурю – то со смыслом,
– поделилась Гасанова.
Эльвира Гасанова рассказала, что ее дочь Айлин уже планирует имя для своего младшего брата или сестры. Дизайнер поделилась серией фото, где показала себя беременной, засветила Айлин и растрогала кадрами с мужем.
Эльвира Гасанова / Фото из инстаграма Эльвиры Гасановой
Что известно об Эльвире Гасановой
- Эльвира Гасанова – знаменитый украинский дизайнер и модельер, основательница бренда женской одежды Gasanova и бренда мужской одежды – Damirli. Она является постоянной участницей Ukrainian Fashion Week.
- В нарядах от брендов Гасановой появляются Владимир и Елена Зеленские, боксер Александр Усик.
- Дизайнерка замужем за бизнесменом Эхтирамом Дамировым, в 2021 году у них родилась дочь Айлин.