Марио Паглино и Джанни Гросси погибли из-за ужасной аварии, которая произошла в Италии. Они известны как дизайнеры и коллекционеры культовых кукол Барби.

Смертельное ДТП произошло на севере Италии 27 июля. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Hollywood Reporter.

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Автомобиль Марио Паглино и Джанни Гросси двигался по трассе Турин – Милан и столкнулся лоб в лоб с другим транспортным средством, за рулем которого был 82-летний мужчина. Он свернул на неправильную полосу движения и двигался по ней около 7 километров, пока не случилась авария.

82-летний водитель, двое дизайнеров и еще один пассажир, который был в их авто, погибли. Четвертый пассажир выжил, его госпитализировали. Однако он находится в критическом состоянии.

После новостей о трагическом ДТП, команда производителей Барби почтили память Марио Паглино и Джанни Гросси.

Команда Барби убита горем из-за потери Марио Паглино и Джанни Гросси – двух драгоценных создателей и работников Mattel, которые принесли радость и искусство в мир Барби. Они были страстными, талантливыми дизайнерами и коллекционерами, а их дух и любовь к бренду превращали каждое творение, к которому они прикасались, в шедевр,

– высказались в команде.

Что известно о Марио Паглино и Джанни Гросси?

Модельер Марио Паглино и графический арт-директор Джанни Гросси в 1999 году основали компанию Magia 2000. На протяжении многих лет они сотрудничали с Mattel, создавая множество различных кукол Барби, платьев и специальных коллекций.

В частности, дизайнеры разработали эксклюзивные игрушки в честь мировых звезд – Сары Джессики Паркер, Мадонны, Шер, Леди Гаги и Виктории Бекхэм.