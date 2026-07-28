20 тысяч человек перед сценой: украинки DJ Korolova и Jerry Heil покорили Tomorrowland
Украинская диджейка Ольга Королева, более известная под сценическим именем DJ Korolova, выступила на одном из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире – Tomorrowland, ежегодно проходящем в бельгийском городе Бом.
Во время выступления на сцене присоединилась украинская певица Jerry Heil. Вместе артистки впервые представили свой новый трек. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.
По словам Jerry Heil, их совместное выступление с DJ Korolova посетили около 20 тысяч человек, а онлайн-трансляцию просмотрели более 215 тысяч зрителей.
До сих пор не могу поверить, что это произошло,
– написала певица в Threads
И призналась, что перед выступлением они с Ольгой очень волновались, потому что хотели, чтобы все прошло безупречно.
DJ Korolova и Jerry Heil выступили на Tomorrowland / Скриншоты из соцсетей
На сцене Freedom Stage – второй по масштабу на фестивале – DJ Korolova также представила свое новое шоу Captive Soul.
DJ Korolova представила свое новое шоу Captive Soul на Tomorrowland: смотрите видео
К слову, на Freedom Stage на Tomorrowland выступила и еще одна украинская диджейка – Miss Monique (Олеся Аркуша). Она представила цельное концептуальное шоу Biorhythm.
Напомним, что в прошлом году DJ Korolova зажгли на сцене Tomorrowland вместе с Юлией Саниной из The Hardkiss.