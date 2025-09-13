Где сейчас шоумен Дядя Жора и что известно о его семейном бизнесе
- Дядя Жора, настоящее имя Вадим Мичковский, начал карьеру с КВН, сейчас занимается волонтерством и имеет благотворительный фонд "Центр Добра".
- Вместе с женой основал семейный бизнес – цех полуфабрикатов, а также активно публикует контент в соцсетях.
Настоящее имя Дяди Жоры – Вадим Мичковский. Когда-то он начинал карьеру с КВН, а сегодня является узнаваемым лицом на телевидении и желанным гостем на различных мероприятиях.
Родился артист в Хмельницком в 1975 году. Получил юридическое образование и даже три года проработал юрисконсультом в банке. Но еще в студенческие годы мужчина себе нашел настоящее увлечение – КВН. Стал капитаном команды "Три толстяка". Интересно, что тогда Дядя Жора выступал на одной сцене с действующим председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Как развивалась карьера юмориста, что известно о личной жизни и где он сейчас, читайте в материале Show24.
Может заинтересовать Неизменный ведущий "Холостяка" и многодетный отец: где сейчас Григорий Решетник
Путь к популярности
В 1993 году комик открыл в Хмельницком пиццерию под названием "Три толстяка". Впоследствии предпринимательская деятельность начала расширяться до кафе, газеты объявлений, продуктового магазина и рекламного агентства.
Через три года открыл ивент-агентство "Дядя Жора Company", которое существует до сих пор.
На сайте есть возможность заказать себе на церемонию или любое другое мероприятие артистов украинского шоу-бизнеса, юмористов, шоу-балет, фотографов и не только.
В 2006 году мужчина переехал в Киев и начал работать над медийной карьерой. К примеру, Дядя Жора является бывшим резидентом "COMEDY CLUB Украина", а также участником многих других проектов: "Анекдоты с Дядей Жорой", "Пацики", звездный гость в "Лиге смеха", озвучивал комедию "Новые приключения Алладина", "Бигуди шоу", "Погода с Дядей Жорой" и др.
Кроме того, что мужчину знают как комика, он еще и певец. До сих пор артист выпускает треки, и вообще у него есть несколько видеоработ на свои песни.
Дядя Жора – "Пиво": смотрите видео онлайнʼ
Личная жизнь
В 2001 году шоумен женился на женщине, по имени Наталья. До сих пор супруги находятся в крепком союзе, а Дядя Жора любит публиковать счастливые фото с женой. Наталья – профессиональный тренер и эксперт по здоровому образу жизни.
Сегодня пара воспитывает трех дочерей – Ульяну, Устину и Амину.
Известно, что Ульяна уже окончила вуз и работает визажистом. Средняя дочь окончила школу, а самая младшая, которая родилась в 2017 году, учится в начальной школе.
Где сейчас Дядя Жора и чем он занимается?
С началом большой войны шоумен начал заниматься волонтерством и помогал ВСУ. Впоследствии вместе с женой основали благотворительный фонд "Центр Добра".
Во время войны ведущий открыл семейный бизнес – цех полуфабрикатов. Значительная сумма семейного бюджета идет на развитие предприятия.
Часто Дядя Жора публикует смешные видео в соцсетях, а также не забывает делиться контентом, который отснял во время проведения свадьбы или любого другого события.
Ранее мы рассказывали об актрисе и ведущей Дашу Малахову, которая исчезла из публичного пространства, а затем сообщила об онкологии.