Дядя Жора спустя 25 лет во второй раз сделал предложение своей жене: видео трогательного предложения

Украинский телеведущий и шоумен Вадим Мичковский, более известный как Дядя Жора, устроил неожиданный сюрприз для своей жены Натальи. Супруги отметили 25 лет совместной жизни, совместив этот праздник с днем рождения старшей дочери.

30 июня в семье Мичковских состоялся двойной праздник. Об этом они сообщили на своей странице в инстаграме. Супруги отмечали 25-ю годовщину свадьбы, а их старшая дочь Устина праздновала свое 20-летие. По этому случаю звездный отец решил устроить масштабный сюрприз.

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Шоумен поздравил жену, подготовив дымовые фейерверки и большие воздушные шары. Во время празднования Вадим Мичковский во второй раз сделал предложение любимой, креативно использовав вместо традиционного драгоценного украшения символическое кольцо, которое скрутил из проволоки от шампанского.

Своими эмоциями телеведущий поделился на странице в инстаграме, обратившись к супруге.

Даже не верится, что прошло 25 лет с тех пор, как мы сказали друг другу "да", и сегодня сказали еще раз) И по традиции обручальное кольцо из шампанского))) Люблю тебя безгранично! Спасибо за наших детей! Вперед, в следующие 25,

– написал артист.

Дядя Жора сделал предложение во второй раз / фото из инстаграма

Для Натальи Мичковской такое развитие событий стало полной неожиданностью. Блогерша призналась, что сначала приняла праздничные декорации с цифрой 25 за ошибку, ведь готовилась к 20-летию дочери.

Я впервые в жизни ничего не разгадала заранее . Вышли фотографироваться, думаю, почему там 25, если должны быть шарики с цифрой 20 к дню рождения Устины... Спасибо за поздравления,

– прокомментировала событие супруга шоумена.

Что известно о семье Дяди Жоры?

Вадим (Дядя Жора) и Наталья Мичковские – одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Они познакомились еще в юности, и, как ранее признавалась Наталья, в свое время именно она стала инициатором перехода их отношений на новый уровень, поставив будущему мужу ультиматум насчет женитьбы. Сейчас жена шоумена – известная блогерша. Супруги много лет поддерживают друг друга во всех проектах и вместе воспитывают трех дочерей – Ульяну, Устину (которая родилась ровно в пятую годовщину брака родителей) и самую младшую Амину.

Напомним, что Наталья Денисенко раскрыла, когда состоится ее свадьба с Савранским.