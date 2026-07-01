30 червня в родині Мичковських відбулося подвійне свято. Про це вони повідомили на своїй сторінці в інстаграмі. Подружжя відзначало 25-ту річницю шлюбу, а їхня старша донька Устина святкувала своє 20-річчя. З цієї нагоди зірковий батько вирішив організувати масштабний сюрприз.

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Шоумен привітав дружину, підготувавши димові феєрверки та великі повітряні кульки. Під час святкування Вадим Мичковський вдруге освідчився коханій, креативно використавши замість традиційної коштовності символічну обручку, яку скрутив із дроту від шампанського.

Своїми емоціями телеведучий поділився на сторінці в інстаграмі, звернувшись до дружини.

Навіть не віриться, що пройшло 25 років як ми сказали один одному "так" і сьогодні сказали ще раз) І по традиції обручка з шампанського))) Люблю тебе безмежно! Дякую за наших дітей! Погнали в наступні 25,

– написав артист.

Дядя Жора освідчився вдруге / фото з інстаграму

Для Наталії Мичковської такий розвиток подій став повною несподіванкою. Блогерка зізналася, що спочатку вважала святкові декорації з цифрою 25 помилкою, адже готувалася до 20-річчя доньки.

Я вперше в житті не розкусила наперед нічого . Вийшли фотографуватись, думаю чому там 25, якщо мають бути кульки 20 до дня народження Устіни... Дякую за привітання ,

– прокоментувала подію дружина шоумена.

Що відомо про родину Дяді Жори?

Вадим (Дядя Жора) та Наталія Мичковські є однією з найміцніших пар українського шоубізнесу. Вони познайомилися ще в юності, і, як раніше зізнавалася Наталія, свого часу саме вона була ініціаторкою переходу їхніх стосунків на новий рівень, поставивши майбутньому чоловікові ультиматум щодо одруження. Зараз дружина шоумена є відомою блогеркою. Подружжя багато років підтримує одне одного у всіх проєктах та разом виховує трьох доньок – Уляну, Устину (яка народилася рівно на п'яту річницю шлюбу батьків) та наймолодшу Аміну.

Нагадамо, що Наталка Денисенко розсекретила, коли відбудеться її весілля з Савранським.