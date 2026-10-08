Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстался с возлюбленной после четырех лет вместе, – СМИ

Американская актриса Минка Келли и лидер популярной группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстались после четырех лет отношений.

Об этом изданию PEOPLE сообщил источник, близкий к паре. По словам инсайдера, разрыв произошел недавно.

В последний раз Минка Келли и Дэн Рейнольдс вместе появились на публике в мае 2026 года – тогда они дебютировали как пара на красной дорожке гала-вечера Музея современного искусства (MOCA) в Лос-Анджелесе.

При этом летом пара еще делилась совместными моментами в соцсетях: Келли публиковала фото с семейной поездки в Диснейленд и поздравляла Рейнольдса с днем рождения, а в августе музыкант появился в ее забавном видео об утренней рутине.

Минка Келли и Дэн Рейнольдс / Фото из инстаграма актрисы

Представители 46-летней Келли и 39-летнего Рейнольдса пока не комментировали информацию о расставании.

Что известно об отношениях пары?

Келли и Рейнольдс познакомились через общего друга. Впервые их вместе заметили осенью 2022 года в Лос-Анджелесе. С тех пор пара несколько раз появлялась на публике.

О своих отношениях Келли рассказывала нечасто. В одном из интервью она, в частности, отметила, что Рейнольдс помогал ей научиться играть на фортепиано для сериала "Рэнсом-Каньон".

Не оставался в стороне и сам музыкант. Рейнольдс рассказывал, как они постепенно знакомили Келли с его четырьмя детьми – дочерью Эрроу, сыном Валентайном и дочерьми-близнецами Джиа и Коко, которых он воспитывает вместе с бывшей женой, музыканткой Аджей Волкман. В июле 2024 года он отметил, что дети любят Келли.

Мы воспринимаем это как своеобразное пополнение семьи: больше людей, которых можно любить, больше людей, которым можно помогать. Мы просто очень осторожно и постепенно выстраивали ее отношения с детьми,

– говорил тогда музыкант.



Дэн Рейнольдс с бывшей женой и детьми / Фото из соцсетей

Добавим, что ранее звезда "МастерШеф" Жора Шаруев расстался с женой.