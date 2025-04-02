Куда исчез Дэвид Аксельрод, который был звездой "Х-Фактора", и почему он сменил свое настоящее имя

Дэвид Аксельрод – украинский певец, который в свое время поражал сильным голосом, а позже полностью исчез из сферы публичности. Он неоднократно пробовал себя на Нацотборе на Евровидение, но такая желанная победа постоянно ускользала от артиста.

Настоящее имя исполнителя – Владимир Ткаченко. Родом он из Днепра. Мужчина окончил монтажный техникум и Приднепровскую госакадемию строительства и архитектуры, а пением увлекся именно в студенческие годы. Каким был путь к популярности, на ком женился и где Аксельрод сейчас, читайте в материале Show24.

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Певческая карьера

Однажды, тогда еще никому не известный певец, пришел на шоу "Караоке на майдане", где победил и попал в программу "Шанс".

Владимир Ткаченко – "Юлия" (программа "Шанс"): смотрите видео онлайн

Также подавался на "Таврийские игры", а в 2006 году уже боролся за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Тогда он стал одним из четырех финалистов, но победу одержала Тина Кароль.

Владимир Ткаченко – Why (Eurovision 2006 Ukraine): смотрите видео онлайн

В 2007 году был участником "Новой волны", где представлял Украину в составе группы "Барселона". Впоследствии артист начал писать авторские песни и пошел на проект "Х-Фактор", где получил четыре "да" от судей и прошел в финал.

Владимир Ткаченко на кастинге шоу "Х-Фактор": смотрите видео онлайн

Но и на этом артист не остановился. Он стал участником "Танцев со звездами", где с партнершей Ириной Лещенко занял третье место. В 2014 – снова подался на Нацотбор, но победила Мария Яремчук. Однако постоянное участие в телевизионных проектах заставило исполнителя взять творческую паузу.

Когда он вернулся на сцену, то перед зрителями был уже не Владимир Ткаченко, а Дэвид Аксельрод. Как рассказывал артист, Аксельрод – это фамилия его дедушки, который заменил ему отца, а впоследствии без вести пропал.

Певец в обновленном образе пришел на 9 сезон "Голоса страны" и попал в команду Тины Кароль.

Дэвид Аксельрод – Never Enough ("Голос страны" 9 сезон): смотрите видео онлайн

В 2020 году Дэвид в третий раз приходит соревноваться за право представлять Украину на Евровидении. Он прошел в финал, но снова победа его обошла стороной. Интересно, что конкурсную песню Horizon певец посвятил своей семье.

Личная жизнь

Еще в 2005 году исполнитель познакомился с продюсером Еленой Мозговой. Отметим, что женщина была женой Александра Пономарева и у экс-супругов есть общая дочь.

Любовь между Дэвидом и Еленой завязалась точно не с первого взгляда, но через некоторое время романтические отношения все же начались. В 2015 году пара поженилась.

Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая / Фото из инстаграма певца

У супругов родилась дочь Соломия. Интересно, что друзья и родственники с обеих сторон были против этого союза, потому что считали, что Елена не подходит артисту по возрасту. Разница между ними составляет 9 лет.

Дэвид Аксельрод с дочерью / Фото из инстаграма артиста

Супруги не выносят личную жизнь в публичную плоскость, а изредка публикуют совместные фото или поздравляют друг друга с торжественными событиями.

К слову, Елена Мозговая перенесла болезнь Лайма. Результаты недавних анализов показали определенные отклонения.

Где сейчас Дэвид Аксельрод

Когда Россия начала полномасштабную войну, певец и продюсер открыли благотворительный фонд "Спасибо".

Благотворительный фонд "Спасибо" / Скриншот с сайта

Сам Дэвид сообщал, что присоединился к рядам теробороны. В 2022 году выпустил трек, который посвятил украинским защитникам.

Dávid Axelrod – "Защитники": смотрите видео онлайн

А вот где сейчас и чем занимается исполнитель – неизвестно. Крайнее сообщение в его инстаграме датировано еще 2023 годом, где он исполняет песню, которую написал вместе с женой. Трек посвящен командиру "Золотой роты Айдара" Саше "Итальянцу".