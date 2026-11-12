Жених Леси Никитюк лишился квартиры в оккупации и уже 10 месяцев ждет помощи

Военнослужащий Дмитрий Бабчук, жених телеведущей Леси Никитюк, рассказал, что его квартира осталась в городе, оккупированном россиянами. Он подал заявку на жилищный ваучер на 2 миллиона гривен, однако за десять месяцев так и не получил помощи.

Бабчук поделился своей историей в инстаграм-сторіс. Поводом послужили сообщения о возможном хищении средств, выделенных на защиту энергетических объектов Киевской области. Военного возмутила сумма, о которой шла речь, ведь задержку с его собственным ваучером ему объясняют нехваткой денег в бюджете.

Ты такой военный, который потерял квартиру, потому что твой город оккупировали, подал заявку на ваучер на 2 миллиона гривен, чтобы хотя бы собачью будку себе купить, и ждешь этот ваучер уже 10 месяцев, но говорят, что, к сожалению, в бюджете нет средств на это,

– написал Бабчук.

Дмитрий сравнил размер жилищного ваучера с 2 миллиардами гривен, о которых упомянул в сторис. По его подсчетам, этой суммы хватило бы на тысячу таких ваучеров для военных и ветеранов, чьи дома остались под оккупацией.

А так как минимум 1000 военных и ветеранов, лишившихся своих домов, смогли бы хоть что-то себе приобрести,

– добавил он.

Дмитрий Бабчук о квартире / фото special_my_profession

Напомним, в октябре 2024 года Леся Никитюк подтвердила, что встречается с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В январе 2025 года во время совместного отдыха в Карпатах Дмитрий сделал телеведущей предложение, и она ответила согласием. 15 июня того же года у пары родился сын, которого назвали Оскаром.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук / фото lesia_nikituk

Кстати, Леся Никитюк похвасталась сюрпризом от жениха-военного м и показала подросшего сына.